Uomini e Donne, è finita tra un’amatissima coppia del dating show di Canale 5? Questa la domanda che si stanno facendo i loro fan, ecco cosa sta accadendo.

È trascorso poco meno di un anno da quando, conosciutisi all’interno dello studio di Uomini e Donne, hanno dato origine ad una splendida storia d’amore. Innamorati folli più che mai, sui rispettivi canali social, i due piccioncini non perdono mai occasione di poter condividere tutto ciò che capita durante le loro giornate. Non soltanto stupefacenti immagini di coppia, ma anche veri e propri racconti quotidiani e molto altro ancora. Insomma, sono molto attivi. E, soprattutto, sono sempre insieme. È proprio per questo motivo che, in questi ultimi giorni, il loro non apparire più insieme ha fatto veramente dubitare i loro accaniti followers. Cos’è successo? È finita tra l’amatissima coppia? Sono proprio queste le domande che i loro fan si stanno facendo. E alla quali, pochissime ore fa, hanno ricevuto finalmente risposta. Proprio attraverso i loro canali social, i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 hanno svelato ogni cosa sul loro rapporto. E, soprattutto, hanno raccontato se si sono lasciati oppure no. Volete sapere anche voi la verità? Ve la sveliamo immediatamente. Ma procediamo prima con ordine.

Uomini e Donne, è finita tra l’amatissima coppia? Tutta la verità

Sono sempre apparsi insieme, come dicevamo precedentemente. È proprio per questo motivo che la loro assenza social ha fatto realmente preoccupare tutti i loro sostenitori. Cosa sta accadendo tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso? È finita tra l’amatissima coppia di Uomini e Donne? È questo che, in questi ultimi giorni, tutti i loro fan si stanno chiedendo. Ma cosa è successo esattamente? Fino a pochi giorni fa, i due apparivano felici ed innamorati in Puglia, paese d’origine di lei, cosa avrà fatto scattare questo campanello d’allarme? Fondamentalmente: nulla! A quanto pare, infatti, l’ex tronista è ripartito per Torino. Mentre la D’Urso, dal canto suo, è rimasta con la sua famiglia al Sud. Nulla di grave, quindi. Eppure, la loro separazione è bastata per far destare il sospetto a tutti i loro sostenitori. È proprio per questo motivo che entrambi, data l’insistenza dei fans, hanno deciso di mettere a tacere le voci di questi ultimi giorni. Ecco le loro parole.

Insomma, tra Giulio e Giulia non è affatto finita. Certo, come sottolineata dalla diretta interessata, i momenti ‘no’ ci sono, come, d’altra parte, in tutte le coppie. Ma la loro storia, e lo sottolinea anche l’ex tronista, non è affatto terminata. Insomma, carissimi sostenitori della coppia, potete tirare un sospiro di sollievo. Giulio e Giulia non si sono lasciati! Contenti?

