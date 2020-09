Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice ritrova l’amore: le immagini social emozionano i followers di Instagram.

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio il suo percorso nella trasmissione di Canale 5. Parliamo di Marianna Acierno, la bellissima bionda dagli occhi azzurri che ha corteggiato Paolo Crivellin. Originaria di Caserta, l’esperienza di Marianna a Uomini e Donne non ha avuto un lieto fine: al termine del percorso, Paolo ha scelto la sua ‘rivale’ Angela Caloisi, con la quale ha tuttora una relazione. E Marianna? Ebbene, archiviata la delusione, la bellissima ex corteggiatrice oggi è super felice tra le braccia del suo nuovo fidanzato. Si chiama Andrea e, come suggerisce il suo profilo social, è un ragazzo semplice e riservato, lontano dal mondo del gossip e della tv. Sul suo profilo, però, Marianna ha pubblicato vari scatti in compagnia del suo compagno. Scatti in cui la coppia si mostra più unita che mai! Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice Marianna Acierno ritrova l’amore: le immagini con Andrea

Ricordate Marianna Acierno, la bella casertana “non scelta” dal tronista Paolo Crivellin? Ebbene, l’ex corteggiatrice oggi è felicissima col suo nuovo amore Andrea. Sul suo profilo Instgaram, la Acierno posta spesso scatti in compagnia del suo fidanzato Andrea, accompagnati da dediche romantiche che non lasciano spazio a dubbi: tra i due è vero amore! Ecco alcuni post pubblicati dalla bellissima Marianna:

Eh si, Marianna e Andrea sono davvero bellissimi insieme. E, come mostra il post pubblicato dall’ex corteggiatrice qualche ora fa, la loro storia ha ‘compiuto’ già un anno! Che dire, a noi questa coppia piace davvero tanto, e a voi?

Uomini e Donne sta per tornare

