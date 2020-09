Uomini e Donne, indiscrezione shock: Nicola dice addio a Gemma ed esce proprio con lei, la clamorosa anticipazione.

Amici di Uomini e Donne, ormai manca davvero pochissimo all’inizio delle nuove puntate del vostro programma preferito! La trasmissione targata Maria De Filippi tornerà in onda a partire da lunedì 7 settembre, al consueto orario delle 14.45, ma con grandissime novità! A partire dalla ‘fusione’ di trono classico e trono over, che abbiamo già visto nelle ultime puntate del programma, quelle successive al lockdown. Il format a quanto pare è funzionato, a tal punto che è stato confermato per la prossima edizione. In cui ritroviamo anche loro, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Le anticipazioni sulle prime registrazioni sono davvero succulente, ma proprio qualche ora fa è arrivata un’altra, clamorosa, indiscrezione. Nulla di ufficiale, ma secondo alcune voci sul web, il giovane Sirius sarebbe uscito con un’altra dama del parterre femminile…E non una qualunque! Ecco cosa è emerso sul web.

Uomini e Donne, indiscrezione shock: Nicola dice addio a Gemma ed esce con Valentina!

Uomini e Donne sta per tornare! Il pubblico non vede l’ora di scoprire tutte le novità della nuova edizione e, in particolare, c’è grande attesa riguardo all’evoluzione della storia tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli, di soli 26 anni. A giugno, li avevamo lasciati felici di proseguire la loro frequentazione, ma, al termine del programma, i due sembravano essersi allontanati. Dalle anticipazioni trapelate, pare che Gemma abbia deciso di non frequentare più il bel Sirius per fargli una sorpresa: quella di mostrarsi a lui dopo il lifting! Ne vedremo delle belle, ma, nel frattempo, una nuova clamorosa indiscrezione è trapelata proprio nelle ultime ore. Una notizia che, se fosse vera, non sarebbe affatto piacevole per Gemma. Pare infatti che il bel Nicola sia stato beccato in esterna proprio con la sua ‘rivale’ Valentina Autiero, che non ha mai negato l’interesse per il cavaliere. Ecco cosa riporta Amedeo Venza:

Insomma, a quanto pare sarà un inizio davvero scoppiettante! Se davvero Nicola e Valentina sono usciti insieme in esterna, come la prenderà Gemma, che si è sempre mostrata particolarmente infastidita dalla dama?Non ci resta che attendere la prima accesissima puntata di Uomini e Donne: appuntamento lunedì 7 settembre alle ore 14.45. Non siamo già pronti, e voi?