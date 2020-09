Alessia Marcuzzi, sempre bella e affascinante, ha un curioso soprannome: sapete qual è e a cosa è dovuto? Incredibile davvero!

Alessia Marcuzzi, la bellissima conduttrice, attrice e showgirl romana famosa tra il grande pubblico da oltre vent’anni, è sempre stata una delle donne più belle e attraenti della televisione italiana. Sposata dal 2014 con l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi, fin dai suoi esordi sul palco del Festivalbar o nelle vesti di Cupido alla ricerca di cuori solitari lungo tutto lo stivale quando presentava “Colpo di fulmine”, ha sempre fatto impazzire migliaia e migliaia di fan con le sue curve sinuose e il suo fisico mozzafiato. Negli anni poi Alessia ha sicuramente dimostrato di non avere solo la sua avvenenza su cui puntare: con all’attivo ben 45 programmi tv e ben 2 telegatti vinti, sono tante le sue trasmissioni di successo che ne fanno una delle donne di spettacolo più apprezzate della tv.

Alessia Marcuzzi, ha un curioso soprannome. Non immaginereste mai quale

Proprio perché così bella e sensuale, c’è una curiosità che non tutti conoscono dell’ex fiamma di Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti che ha meravigliato molto anche noi. Ci riferiamo al soprannome che le hanno dato da piccola, come ha raccontato lei stessa a “L’Intervista” di Maurizio Costanzo: “Quando ero piccola mi chiamavano ‘Lady Oscar’ perché mi vestivo da maschio e ancora adesso io ho un aspetto molto mascolino. Io credo che tutte le donne siano affascinate dalle donne…’Affascinata’ non vuol dire ‘avere una storia con un’altra donna’. Ma se c’è una bella donna di fronte a me io sono affascinata”. L’avreste mai pensato che Alessia, da piccola avesse un look da maschiaccio?

Ammirando la sensualità e il fascino di Alessia, sembra effettivamente strano che qualcuno possa affibbiarle il soprannome di ‘Lady Oscar’ per il suo aspetto che sembra davvero molto femminile. Con l’adolescenza evidentemente è venuta fuori quella femminilità che oggi tutti conosciamo e che da vent’anni a questa parte l’ha resa un’icona di bellezza sognata da moltissimi italiani.

L.C.