Antonella Clerici, brutto colpo per la sua trasmissione: la triste notizia

Antonella Clerici, brutto colpo per la famosa conduttrice e la sua trasmissione: la notizia è stata data qualche ora fa ed è davvero tristissima.

Dopo l’addio ad Elisa Isoardi e al suo programma ‘La Prova del Cuoco’, la Rai aveva deciso di dare ampia spazio a colei che, per diversi anni, è stata la vera e propria colonna portante del cooking show del primo canale. A pochi anni dalla decisione di abbandonare la televisione e Roma per dedicarsi alla sua famiglia, Antonella Clerici si accinge a ritornare definitivamente sul piccolo schermo. Proprio dal 7 Settembre in poi, infatti, la compagna di Vittorio Garrone avrebbe dovuto iniziare la sua nuova avventura televisiva con il suo programma ‘È sempre mezzogiorno’. Ma, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sappiamo benissimo che la messa in onda della prima puntata è slittata al 21 Settembre. A quanto pare, però, nelle scorse ore è giunta un’altra brutta notizia per la conduttrice. A farcelo sapere è stato Davide Maggio. Che, pochissime ore fa, ha condiviso una vera e propria triste notizia. Insomma, se fosse davvero così, per la ‘Antonellina’ nazionale sarebbe davvero un brutto colpo. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Antonella Clerici, brutto colpo per la trasmissione: la notizia appena arrivata

Un vero e proprio brutto colpo per Antonella Clerici e, soprattutto, per la sua trasmissione. Stando a quanto si apprende da Davide Maggio, sembrerebbe che ‘È sempre mezzogiorno’, questo il titolo del nuovo programma dell’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’, sia stato nuovamente rinviato. Come dicevamo precedentemente, la prima puntata sarebbe dovuta essere mandata in onda il 7 Settembre. Eppure, a causa di un problema ‘tecnico’, il giorno è slittato al 21 Settembre. Insomma, ben due settimane dopo. Ma non è affatto finita qui. Perché, stando a quanto ci fa sapere Davide Maggio, sembrerebbe che ci sia stato un nuovo slittamento. Il motivo? Sarebbe sempre lo stesso: la location. A quanto pare, la Clerici non sarà più in onda da casa sua, come si diceva inizialmente, ma dagli studi di Milano, che, proprio in questi giorni, stanno prendendo vita. Ma quando ci sarà, quindi, la prima puntata? Scopriamolo insieme.

Quindi, la prima puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ non andrà in onda il 21 Settembre, bensì il 28. Insomma, ci toccherà aspettare ancora un po’, ma ne varrà sicuramente la pena.