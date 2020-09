La famosa attrice ‘critica’ tutti i VIP che si stanno facendo pubblicità con il Covid-19 dopo aver scoperto di essere positivi: ecco la pesante stoccata.

Anna Foglietta è una delle attrici più affermate del panorama cinematografico italiano: la romana esordì nella serie tv La Squadra prima di entrare a far parte nel cast di grandi film italiani. Ha ricevuto una candidatura al David di Donatello per il film ‘Nessuno mi può giudicare’, ‘Noi e la Giulia’ e la terza candidatura come miglior attrice protagonista per ‘Perfetti sconosciuti’. Sarà lei la madrina della 77esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove condurrà la serata di apertura e chiusura della kermesse sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido. La nota attrice ha rilasciato una lunga intervista all’Adnkronos ed ha parlato del momento tragico che sta affrontando il paese ed il resto del mondo: tutti stiamo combattendo contro il Coronavirus. Ha detto la sua sui VIP che si sono ammalati: ecco le sue parole.

“Che tristezza i VIP che si fanno pubblicità col Covid”: pesante stoccata della famosa attrice

Sarà la prossima madrina della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che inizia il 2 settembre: l’apertura e la chiusura della 77esima edizione del famoso festival italiano saranno condotte proprio dalla famosissima attrice romana che è stata intervista dall’Adnkronos. Sarà un’edizione ‘rivoluzionata’ dal Coronavirus: si rispetteranno tutte le regole per evitare ulteriori ed eventuali contagi da Covid-19. “Qui a Venezia credo che dobbiamo dare proprio l’idea che bisogna rispettare le regole, mettere le mascherine, evitare gli assembramenti, per dare proprio l’idea del fare le cose responsabilmente, dell’essere molto seri. Era l’unico modo per far sì che Venezia potesse essere fatta” ha spiegato. Riguardo i tantissimi VIP che si ritrovano oggi in isolamento perchè positivi al Coronavirus ha detto la sua: Anna Foglietta ha lanciato una pesante stoccata contro coloro che hanno contratto il virus e si stanno ‘facendo pubblicità’ sui social. “Penso che sia molto triste!” è stato il suo commento.