Slitta l’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle: ecco quando va in onda la prima puntata del talent show di Milly Carlucci

Quasi tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Il programma, rimandato già in inverno a causa della pandemia di Covid-19, ha rischiato seriamente di essere sospeso nuovamente dopo il risultato dei tamponi positivi di Samuel Perone, ballerino del programma, e Daniele Toretto, concorrente. Le prove sono state interrotte per qualche giorno per consentire alla produzione di sanificare lo studio e le sale da ballo. I concorrenti e i ballerini hanno eseguito nuovamente il tampone e la conduttrice ha dichiarato che sono risultati tutti negativi. Il programma sarebbe dovuto partire sabato 12 settembre 2020 in prima serata su Rai Uno, ma la data d’inizio slitta nuovamente.

Ballando con le Stelle 2020: quando va in onda la prima puntata

Sembra non esserci pace per il programma di Milly Carlucci. Il talent show sarebbe dovuto andare in onda a marzo, ma la pandemia diffusasi in Italia e nel mondo ha costretto la Rai a sospendere il programma. Adesso che sembrerebbe tutto pronto slitta nuovamente l’inizio del programma. In seguito ai due casi di positività al Covid-19, la prima puntata della quindicesima edizione del talent show andrà in onda sabato 19 settembre. L’annuncio è stato dato sia dalla conduttrice sui suoi canali social, sia da Selvaggia Lucarelli, giudice del programma, che ha scritto: “La prima puntata slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito decente“. La Lucarelli, nei giorni scorsi, aveva lanciato una provocazione alla Carlucci, dichiarando in modo sarcastico: “Io propongo a Milly Carlucci di cambiare il format: quest’anno, a fine puntata, accendiamo il cono di luce finale solo sui positivi, che verranno eliminati. Ha persino una funzione educativa: vince chi si protegge di più, tutelando se stesso e gli altri”.

La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito decente, bene. #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 2, 2020

Il cast completo

Il cast della quindicesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci sarà così formato: Barbara Bouchet con Stefano Oradei, Lina Sastri con Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano con Samuel Peron, Vittoria Schisano con Marco De Angelis, Elisa Isoardi con Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini con Mykael Fonts, Tullio Solenghi con Maria Ermachkova, Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini con Veera Kinnunen, Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani con Tove Villfor, Costantino della Gherardesca con Sara di Vaira e Gilles Rocca con Lucrezia Lando.