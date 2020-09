Bianca Guaccero mostra una vecchia foto del passato: aveva solo 12 anni nella fotografia ed era un vero incanto. Ecco la reazione dei fan.

E’ una delle conduttrici più seguite ed amate della tv italiana: la presentatrice, attrice, cantante con la sua professionalità, il suo carattere solare ed il suo dolce sorriso ha conquistato tutti. Esordì in tv con ‘Terra Bruciata’, poi l’abbiamo seguita nella mini serie ‘Capri’: fu il personaggio che interpretò nella fiction a regalarle un enorme successo. Protagonista e conduttrice di Detto Fatto, non è attiva solo in tv: sui social pubblica spesso scatti della sua vita privata, del suo lavoro ed anche del suo passato! Proprio poche ore fa ha aggiornato il suo profilo con un post in cui mostra ai suoi fan com’era a 12 anni. Siete curiosi di vederla? Era al mare ed indossava uno splendido costume a fiori: date un’occhiata!

Bianca Guaccero a 12 anni: la foto del passato lascia di stucco i fan

Bianca Guaccero è uno dei volti televisivi più amato: ha moltissimi fan che oltre a seguirla in tv, sono quotidianamente sul suo profilo social. Proprio pochissime ore fa ha aggiornato Instagram la splendida conduttrice di Detto Fatto per mostrare a tutti la sua bellezza anche a 12 anni! Avete capito bene: Bianca ha postato una foto del passato. Aveva solo 12 anni ed era stesa sulla sabbia in riva al mare: indossa un costume intero e fiori ed i suoi capelli sono super ricci. E’ davvero incantevole:

“Sempre meravigliosa”, “Bellissima allora come ora”, “Belle si nasce” sono alcuni dei commenti che si leggono sotto il post. I fan sono rimasti a bocca aperta per la sua bellezza: bisogna dire che da allora è cresciuta ma non è cambiata affatto!

Oltre ad essere una bellissima donna, ha anche uno splendido carattere: ricorderanno tutti quando, nell’ultima puntata del suo show, è scoppiata in lacrime nel momento dei saluti. La sua commozione nel vedere un video ricordo e nel pensare di riabbracciare presto la sua famiglia dimostra quanto sia davvero unica.