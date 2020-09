Costanza Caracciolo in una storia pubblicata su instangram ha rivelato un’incredibile confessione che ha commosso il web: “E’ stata una decisione forzata”.

L’ex velina del noto programma Striscia la Notizia Costanza Caracciolo è sempre stata molto attiva sui social, infatti, spesso condivide momenti della sua quotidianità, e non solo. Numerosi sono gli scatti che la showgirl pubblica sul suo profilo social, mostrando sempre una bellezza elegante e particolare, con i suoi occhi chiari, bionda, e con un fisico statuario, da far invidia a chiunque, nonostante le gravidanze. Costanza è divenuta famosa grazie alla sua partecipazione nel ruolo di velina del noto tg satirico di canale 5, insieme a lei anche la bellissima Federica Nargi. Oggi le due ragazze sono più unite che mai, un’amicizia nata sul palco di Striscia che si è consolidata nel corso degli anni. Nelle ultime ore Costanza Caracciolo ha fatto un’incredibile confessione social, in cui ha manifestato tutto il suo rammarico. Scopriamo insieme le sue parole.

Costanza Caracciolo, l’incredibile confessione che ha commosso il web

La bellissima showgirl con una storia su instangram ha espresso un momento di grande sconforto che sta provando, dopo la difficile decisione che ha dovuto prendere.

“La mia amica Elisa tra pochi giorni si sposa e io non potrò essere al suo fianco, non posso tornare in Sicilia per il Covid e questa cosa mi pesa moltissimo”, ha dichiarato Costanza Caracciolo sul suo profilo social. L’ex velina ha rivelato: “E’ stata una decisione forzata a tutela delle mie figlie e della mia famiglia, mi piange il cuore non poter essere lì a supportare la mia amica Elisa con cui sono cresciuta. Non aggiungo altro”, sono queste le parole di Costanza che hanno colpito tutti i suoi follower sempre pronti a sostenerla e appoggiarla. Una decisione difficile ma che si è rivelata necessaria visto l’aumentare improvviso dei contagi in Italia. In particolare, la showgirl ha voluto ovviamente mettere al primo posto le sue bambine, nate dal matrimonio con l’ex calciatore Bobo Vieri.

M.B