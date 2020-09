Daydreamer, lunedì 7 settembre la seguitissima serie televisiva turca andrà in onda in prima serata, con grande gioia dei fan, e ci sarà un incredibile colpo di scena.

L’appassionata serie turca Daydreamer si sta rivelando un vero e proprio successo, tanto che è stata presa l’importante decisione di trasmetterla in prima serata su canale 5 lunedì 7 settembre e andranno in onda ben 3 episodi. Le vicende di Can e Sanem terranno compagnia i telespettatori dalle 21:20 fino a mezzanotte. L’entusiasmo è alle stelle, la bellissima seppur complicata storia d’amore tra i due protagonisti ha incantato milioni di italiani, una favola altalenante ma avvenente e leggera. La serie ha riscontrato un enorme seguito proprio per la naturalezza e genuinità dei personaggi interpretati, capaci di far sognare e sorridere allo stesso tempo, ciò che serve per trasformare trascorrere una bellissima e tranquilla serata. Nella puntata che andrà in onda saranno molti i colpi di scena che accompagneranno la trama. Scopriamo insieme cosa succederà.

Daydreamer, anticipazioni lunedì 7 settembre: cosa accadrà

Nei tre episodi di Daydreamer- Le ali del sogno, in onda il 7 settembre ci saranno diversi avvenimenti importanti, che colpiranno i fan più accaniti della serie.

Vedremo nella puntata di lunedì Sanem creare un profumo per Can, di cui è profondamente innamorata, riscontrando l’apprezzamento dell’uomo, che decide di utilizzarlo immediatamente. Intanto, dopo che è stata scoperta la presenza di una telecamera nascosta nell’ufficio della Fikri Harica, in agenzia scoppia il panico tra i dipendenti e scattano le ricerche per rivelare il colpevole della vicenda. Ma la nostra Sanem è convinta, che la telecamera sia stata posizionata dal signor Emre e a quanto pare non si sbaglia. La ragazza minaccia l’uomo di raccontare tutta la verità al fratello Can, ma Emre decide di giocare con furbizia. Si reca per primo da Can e dichiara di essersi accordato con Aylin, promettendo alla donna di non denunciarla a patto che consegni a loro la telecamera. Durante i preparativi per l’apertura della biblioteca, Sanem trova un’inaspettata dedica di Can su uno dei libri e quando Ceyda cerca di conquistare in tutti i modi il bellissimo fotografo, la dolce stagista non resta certamente ferma e muove una mossa d’astuzia. Una puntata avvincente con episodi travolgenti e appassionanti. Non resta che attendere lunedì 7 settembre per scoprire i diversi colpi di scena.

M.B