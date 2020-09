Elettra Lamborghini, tutto pronto per il matrimonio: sapete cosa indosserà?

Elettra Lamborghini, tutto pronto per il matrimonio con il compagno Afrojack, e tutti ormai si chiedono quale sarà l’abito della bellissima cantante.

Il grande giorno di Elettra Lamborghini è ormai alle porte, la cantante presto sposerà il dj olandese Afrojack, e il fatidico sì sarà pronunciato il 26 settembre. La donna si è sempre mostrata spumeggiante e schietta, sempre pronta a dire la sua in ogni occasione, doti che hanno colpito i suoi follower e sicuramente il suo fidanzato. I due si sono uniti ufficialmente lo scorso Natale, dopo che l’uomo ha regalato ad Elettra un maxi anello di diamanti, molto apprezzato da quest’ultima. La coppia ha trascorso la quarantena insieme e sono più uniti che mai, un rapporto che si è rafforzato col tempo. L’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia ha messo a rischio la celebrazione del lieto evento, ma tutto è stato confermato con certezza dalla giovane cantante. Il matrimonio avrà luogo in una bellissima location sul Lago di Garda, ed Elettra ha scelto come wedding planner Enzo Miccio, che si sta occupando con cura di ogni dettaglio per rendere le nozze incantevoli. L’artista ha scelto con lui anche l’abito da sposa e il vestito delle damigelle d’onore: sapete cosa indosserà? Una vera e propria sorpresa.

La giovane cantante è ormai da mesi alle prese con il suo matrimonio con il dj Afrojack, indaffarata tra i mille preparativi che non le lasciano tempo libero. Tutti ormai si chiedono cosa indosserà la bellissima Elettra: scopriamo alcuni dettagli.

Elettra Lamborghini per le sue nozze era partita alla volta di Napoli per far visita a un atelier consigliatole da Enzo Miccio. Insieme al suo migliore amico ha provato diversi abiti, trovando finalmente quello perfetto per il suo giorno. In un’intervista rilasciata a “Chi?” ha spiegato: “Ho scelto un abito fantastico, solo che devo stare a dieta per un mese. E dopo le nozze racconterò la mia vita in una serie tv. Sarà una bomba, preparatevi.” Una dichiarazione che ha acceso ancora di più la curiosità dei suoi fan, che non vedono l’ora di vederla in abito da sposa, bellissima ed emozionata. Elettra non ha voluto rivelare nulla di più sul suo prezioso vestito, quindi non ci resta altro da fare che attendere il giorno fatidico per ammirare la splendida cantante e mandarle i nostri migliori auguri.

