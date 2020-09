Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fanno sul serio: il gesto non lascia dubbi

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sembrano non nascondersi più: ecco cosa ha fatto la nuova coppia di Ballando con le Stelle

La Isoardi sarà una delle concorrenti della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice è il grande nome scelto da Milly Carlucci per impreziosire il suo programma. L’ex compagna di Matteo Salvini è reduce dall’esperienza a La Prova del Cuoco e adesso è pronta per mettersi in gioco nella danza. La Isoardi avrà un partner d’eccezione, Raimondo Todaro, uno dei migliori ballerini in circolazione. Todaro è un volto storico del programma e negli anni passati ha affiancato personalità molto importanti. La Isoardi non è certo da meno e sarà sicuramente una partner all’altezza per il ballerino del talent show di Rai Uno.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: il gesto non lascia dubbi sul loro rapporto

Voci di corridoio dicono che tra la Isoardi e il ballerino di Ballando con le Stelle sia nato un flirt amoroso. Il primo a rilanciare la notizia è stato il settimanale Oggi, ma è Diva e Donna a mostrare le prime foto della coppia. Il settimanale ha sorpreso la concorrente del talent show insieme al suo partner mano nella mano. Il giornale inoltre racconta di una forte complicità tra i due. Tutti questi indizi dunque sembrerebbero confermare una relazione amorosa tra la Isoardi e il suo partner di ballo. La notizia, però, resta un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze.

Non è la prima volta che a Ballando con le Stelle nasce una storia d’amore. Molte coppie si sono formate nel talent show di Milly Carlucci. Addirittura Natalia Titova, ex ballerina del programma, e Massimiliano Rosolino, love story nata dietro le quinte di Ballando, si sono sposati ed hanno avuto due figlie. Alla Isoardi e a Raimondo Todaro ovviamente auguriamo lo stesso successo.