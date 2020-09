Elisabetta Canalis, così non l’avete mai vista: “I tempi del liceo”, ecco l’imperdibile immagine appena pubblicata dalla splendida showgirl.

Elisabetta Canalis non ha certo bisogno di presentazioni. Bellissima e dal fisico mozzafiato, l’ex velina è amatissima dal pubblico ed è super seguita sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta quasi 3 milioni di followers e lei lo aggiorna costantemente, pubblicando tutto quello che la riguarda: foto da urlo che mettono in evidenza le sue forme e il suo corpo mozzafiato, immagini della sua vita familiare con il marito Brian Perri e la loro piccola Skyler Eva e tanti altri momenti che riguardano il suo lavoro e il suo quotidiano. In questo periodo estivo, Elisabetta è tornata nella sua Sardegna, dove ha trascorso delle meravigliose vacanze, fatte di relax, divertimento e alcuni momenti emozionanti, che lei ha prontamente condiviso sui social. La Canalis, infatti, è sempre molto attiva su Instagram e poco fa ha deciso di mostrarsi ai suoi followers come non aveva mai fatto prima, pubblicando uno scatto che risale addirittura ai tempi del liceo. Siete curiosi di vederlo?

Elisabetta Canalis come non l’avete mai vista: ecco lo scatto che risale ai tempi del liceo

Elisabetta Canalis è sempre presente e attiva sui social e ama condividere con i suoi fan tutto quello che la riguarda. Bellissima e dal corpo mozzafiato nonostante i quasi 42 anni d’età, l’ex velina si è sempre mostrata in tutta la sua bellezza sui social, mettendo spesso in mostra il suo fisico da capogiro e le sue forme esplosive. Poco fa, invece, ha deciso di mostrarsi in una versione decisamente inedita. Elisabetta ha infatti pubblicato uno scatto del suo passato, una foto davvero imperdibile in cui era ancora al liceo, come lei stessa ha specificato nella didascalia del post: “Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche? Sassari – tempi del liceo”, ha scritto su Instagram. Nella foto, la Canalis è in camicia e maglioncino, abbraccia un’amica e sorride spensierata. Impossibile non riconoscere i suoi occhi e la sua espressione, che è rimasta praticamente immutata nel tempo.

Inutile dire che la foto pubblicata dalla Canalis ha fatto impazzire i suoi followers, che si sono scatenati con i like e i commenti, complimentadosi con Elisabetta e sottolineando che la sua bellezza era ben evidente già in giovanissima età. Siete d’accordo anche voi?