Elisabetta Gregoraci, clamorosa rivelazione: non lo aveva mai detto prima

Durante un’intervista rilasciata a “Vieni da me” da Elisabetta Gregoraci, arriva una clamorosa rivelazione, qualcosa che la showgirl non aveva mai detto prima, scopriamo di cosa si tratta

La showgirl Elisabetta Gregoraci è stata intervistata da Caterina Balivo durante il programma “Vieni da me” e, disponibile e sincera come sempre, ha accettato di addentrarsi anche in argomenti forse difficili da trattare. Le domande sono state poste in diretta, mentre la conduttrice si trovava in studio e la showgirl era in collegamento da casa. Nonostante il clima disteso e amichevole tra le due donne, amiche nella vita, non sono mancati attimi in cui Elisabetta Gregoraci, anche se con molta classe e serenità, ha commentato il comportamento di alcuni colleghi uomini incontrati durante la sua carriera. La showgirl ha spiegato quanto sia stato difficile essere considerata alla pari in un ambiente tanto vasto ma, soprattutto, ha affermato che spesso sono le altre donne a non essere solidali e sostenersi tra loro. Ovviamente, la considerazione non riguardava in nessuno modo Caterina Balivo. La conduttrice, in seguito, ha posto ad Elisabetta Gregoraci una domanda molto particolare, alla quale lei ha risposto con grande sincerità in quella che è stata una clamorosa rivelazione, dichiarando qualcosa che non aveva mai detto prima.

Elisabetta Gregoraci a “Vieni da me”: clamorosa rivelazione

La domanda in questione posta a Elisabetta Gregoraci riguardava la sua vita privata e, in particolare, la sua storia con Flavio Briatore, con cui è stata sposata dal 2008 al al 2017 e da cui è nato l’unico figlio della coppia, Nathan Falco. Caterina Balivo ha chiesto a Elisabetta Gregoraci se fosse mai stata tradita. Lei, con grande signorilità e senza perdere il sorriso, ha spiegato che preferisce non saperlo con certezza, ma di pensare di sì. Una rivelazione clamorosa soprattutto visto che Elisabetta Gregoraci non si era mai sbilanciata in questo modo riguardo la sua relazione con Briatore. La showgirl ha poi aggiunto, in modo scherzoso, di essere una piccola detective rompiscatole e di aver scoperto alcuni messaggi sul telefono dell’ex marito. Messaggi di altre donne, ovviamente, a cui, alcune volte, rispondeva la stessa Elisabetta Gregoraci. La bellissima calabrese ha spiegato di aver sempre perdonato e di essere passata sopra alla cosa per amore del figlio e per tenere in piedi il matrimonio. La sua grande forza di carattere e la sua intelligenza sono state premiate: il rapporto con l’ex marito, Flavio Briatore, è rimasto molto buono anche dopo la separazione.

L’intervista si è conclusa in tono disteso e gioviale, nonostante l’argomento a tratti spinoso, ma Elisabetta Gregoraci ha dimostrato di essere una donna molto matura e che non ha motivi per aver alcun rimorso o rimpianto.