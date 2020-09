Elodie incanta Venezia con il nuovo look: addio alle treccine

Nuovo look per Elodie: la cantante dice addio alle treccine e con il suo nuovo taglio (molto elegante) incanta tutti i fan e Venezia

Elodie è una delle cantanti italiane più amate. L’arista, nata a Roma nel 1990, è divenuta famosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, dove è arrivata al secondo posto dietro Sergio Sylvestre. La sua carriera, nonostante sia ancora giovane, può vantare numerosi successi. La cantante, infatti, ha già pubblicato diverse hit, tra le quali “Nero Bali“, “Pensare Male” e “Margarita“. Il suo ultimo brano, Guaranà, è uno dei più ascoltati dell’estate. In inverno, invece, la Di Patrizi ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Andromeda“, il quale ha ottenuto un buon riscontro dalla critica e si è classificato al settimo posto. Il brano, inoltre, è uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming. La cantante, inoltre, è anche molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta due milioni di seguaci.

Elodie, a Venezia con un nuovo look: che incanto

L’ex allieva di Amici ama cambiare taglio di capelli. Nel talent show di Maria De Filippi l’abbiamo conosciuto con un taglio molto corto di colore rosa. Col passare del tempo poi li ha fatti crescere, arrivando addirittura alle treccine, sfoggiate quest’estate insieme al brano Guaranà. Anche il tempo delle treccine, però, è terminato. La cantante ha tagliato i capelli che le erano stati aggiunti e in una delle ultime foto pubblicate sui social era apparsa con un taglio molto disordinato. La Di Patrizi in questi giorni è a Venezia per il Festival del Cinema e nella città lagunare ha sfoggiato un nuovo look da urlo. La cantante ha abbandonato le treccine ed ha optato per un bob corto. Questo taglio è parente all’amatissimo caschetto. La sua particolarità è quella di rendere sbarazzina chi lo porta. Il bob corto si adatta a ogni tipo di capello, dal più sottile al più corposo ed è perfetto per ogni tipo di viso.

La cantante ha pubblicato la foto sul suo account Instagram, riscuotendo un successo enorme. In poco tempo, infatti, ha ricevuto decine di migliaia di like e tantissimi commenti super positivi.