Elodie svela un dettaglio sulla croce che ha tatuata sulla spalla: il significato è diverso da quello che tutti pensano, vi lascerà senza parole

Lo sappiamo bene tutti, Elodie è tra le cantanti più in vista e apprezzate del panorama musicale italiano dell’ultimo decennio. La cantante negli ultimi anni, dopo essere arrivata seconda ad Amici di Maria De Filippi, ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, partecipando svariate volte a Sanremo e riuscendo a far diventare le sue canzoni delle Hit internazionali. La cantante è amatissima dal pubblico italiano, che la stima e la segue con affetto, non solo durante le sue competizioni, ma anche sui social network. Proprio sui social la donna è una vera e propria diva, che spesso ci delizia con i suoi outfit seducenti e audaci. Anche se dobbiamo dire che spesso si parla di lei per le sue questioni sentimentali, che ormai da diverso tempo la vedono legata al cantante Marracash. Bellissima e bravissima, è seguitissima dai giovani, che spesso cercano di emularla non solo nel vestiario, ma anche nel taglio di capelli, e perfino nei tatuaggi.

Elodie, la croce tatuata sulla spalla: il significato è diverso da quello che tutti pensano

E proprio a proposito di tatuaggi, a cantante di ‘Guaranà’ e ‘Andromeda’, ne ha uno molto particolare sulla spalla che in molti avranno scambiato per un simbolo di fede, ma in realtà non è così. Sulla spalla infatti la ragazza ha una grande croce, dai bordi molto marcati e dentro vuoti. In molti penseranno che è un tributo alla fede cristiana, ma in realtà non è così, ed è proprio lei a rivelarlo.

Elodie spiega infatti, attraverso un’intervista ad ‘Avvenire’, che la croce non è assolutamente attribuibile ad un fattore religioso, quanto più ad un fattore personale. La donna rivela: “Non sono credente, ma ho un simbolo che ho voluto per segnare la chiusura di una brutta fase della mia vita e la mia ripartenza. Ho ripreso la mia vita in mano e ora ho molta fede nella positività!”. Un modo per ricordarsi sempre chi si è stati e chi si vuole essere. Un messaggio per se che tutti dovremmo ricordare e stampare bene impresso nella nostra mente. Inutile dirvi che sicuramente questo è un gesto che molti suoi fan apprezzeranno, vista la potenza del messaggio che si vuole mandare.