Ezio Greggio, la notizia di questo grave lutto l’ha letteralmente e profondamente addolorato: l’ultimo messaggio social è davvero da brividi.

Attraverso il proprio canale social ufficiale, Ezio Greggio si mette, spesso e volentieri, in contatto con i suoi numerosi sostenitori. Sia condividendo foto da solo o in compagnia della sua bellissima compagna Romina, il conduttore di Striscia la Notizia non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi numerosi followers su tutto quanto gli accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, appena appresa la notizia di un grave lutto, accaduto proprio questa notte, il buon Greggio non ha potuto fare a meno di mostrare apertamente il suo immenso dolore. E lo testimoniano non a caso le parole da brividi che Ezio ha voluto scrivere in questo emozionante e commovente messaggio. Ecco, ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ezio Greggio, il grave lutto che l’ha addolorato: lo straziante messaggio sui social

Oltre alla terrificante morte di Erick Morillo alla sola età di 49 anni, proprio pochissime ore fa, si è diffusa anche la notizia della morte dell’amatissimo conduttore televisivo. Questa notte, come racconto in un nostro recentissimo articolo, si è spento all’Istituto tumori di Milano, Philippe Daverio, il noto e famosissimo storico, critico d’arte e conduttore televisivo Una notizia, da come si può chiaramente, che ha lasciato tutti senza parole. Compreso Ezio Greggio. Che, per questo grave lutto, non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore. Attraverso il suo canale social ufficiale, la colonna portante, accanto ad Enzo Iacchetti, di Striscia la Notizia ha, infatti, voluto condividere un ultimo messaggio davvero da brividi. Come dicevamo precedentemente, il buon Greggio è molto attivo sul suo Instagram ufficiale. Ed è proprio per questo motivo che, dopo una notizia del genere, non poteva affatto nascondere il suo immenso dolore. Ma ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

‘Addio a Philippe Deverio che a Striscia la Notizia ha raccontato in modo semplice ed ironico l’arte e la storia italiana divertendoci e divertendosi’, ha iniziato a dire Ezio Greggio in questo suo ultimo post social. Infine, poi, ha concluso: ‘Ci mancherà’. Insomma, una notizia, da come si percepisce chiaramente dalle sue parole, che l’ha profondamente addolorato. Anche perché, come lui stesso ha sottolineato, i due hanno avuto la possibilità di conoscersi. E, quindi, di lavorare insieme.

