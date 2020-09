GF VIP 5, ‘scintille’ tra Antonella Elia e Pupo: cosa succede

Subito ‘scintille’ tra Antonella Elia e Pupo, il GF VIP 5 inizia col botto: ecco cosa succede tra i due opinionisti del reality show

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per iniziare. Il reality show sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini, dopo il successo dello scorso anno. Il conduttore ha confermato Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, tra gli opinionisti e al posto di Wanda Nara ha convocato Antonella Elia. La donna è stata una delle concorrenti della quarta edizione del reality show, classificandosi al sesto posto. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la Elia ha partecipato a Temptation Island insieme al suo compagno, Pietro Delle Piane. Adesso la showgirl torna nel reality show più longevo della televisione italiana, ma questa volta vestirà i panni dell’opinionista. La Elia dovrà reggere un’eredità importante, quella di Wanda Nara, che lo scorso anno ha ben figurato nel programma di Canale 5. Antonella, però, ha tutte le carte in regola per non far rimpiangere la compagna di Mauro Icardi.

GF VIP 5, ‘scintille’ tra Antonella Elia e Pupo

Tutto pronto per la nuova edizione del reality show più longevo della televisione italiana. La prima puntata dovrebbe andare in onda lunedì 14 settembre su Canale 5 in prima serata. La produzione nel frattempo sta mandando in onda alcuni promo. Nel primo spot pubblicitario che anticipa la messa in onda del reality show è apparso solo Alfonso Signorini. Nel secondo spot invece, manato in onda in queste ore su Canale 5, figurano anche i due opinionisti del programma. Subito ‘scintille’ per la coppia: Enzo Ghinazzi e la Elia sembrano non sopportarsi, ma ovviamente è solo un modo scherzoso per anticipare l’arrivo del reality show. Tra la Elia e Pupo, invece, sembra esserci un bellissimo rapporto e in questi giorni stanno cercando di affinare la loro intesa in vista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. I due opinionisti sono stati protagonisti anche di un siparietto molto divertente sui social.

Il cast completo del programma

Il settimanale Di Più ha anticipato il cast completo della quinta edizione del reality show. Di seguito i nomi di tutti i concorrenti: Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Francesca Pepe, Paolo Brosio, Adua Del Vesco, Fausto Leali, Patrizia De Blanck, Pierpaolo Pretelli, Flavia Vento, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Fulvio Abbate, Myriam Catania. Gli unici nomi annunciati dalla produzione al momento sono Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi.