Dal 14 Settembre ritorna su Canale 5 il seguitissimo Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, tra i partecipanti c’è Matilde Brandi: scopriamo qualcosa di lei, sul tragico lutto che ha dovuto affrontare e su quella sua “particolare passione”.

Ritornerà a intrattenere il pubblico italiano il GF Vip il reality show in cui i concorrenti, in questo caso volti noti dello spettacolo, vengono rinchiusi in una bellissima casa e monitorati ventiquattr’ore al giorno. Tra i partecipanti di quest’anno troviamo Matilde Brandi, showgirl e conduttrice italiana classe 1969. Non molti sono a conoscenza del fatto che, quest’anno, ha dovuto affrontare un tragico lutto e che ha una particolare passione. Scopriamo qualcosa di lei showgirl e conduttrice italiana classe 1969. Andiamo nel dettaglio. Matilde Brandi nasce a Roma e il suo debutto nello spettacolo arriva con Club’92 accanto a Gigi Proietti. La notorietà, però, giunge quando partecipa a Fantastico: da quel momento in poi, sarà nel corpo di ballo sia di Buona Domenica che di Bellezze da bagno. Nel 1996 vince il premio come miglior ballerina televisiva dell’anno dopo aver partecipato a Fantastica Italiana condotto da Paolo Bonolis. Matilde Brandi esordisce poi alla conduzione con Super. Il suo talento la portano ad affiancare Adriano Celentano in Francamente me ne infischio, ma continua anche la sua carriera di ballerina a Domenica In e Torno Sabato. Partecipa a numerose trasmissioni, come L’anno che verrà e Si può fare! Il talento di Matilde Brandi non si limita alla danza, infatti si cimenta anche nel teatro con Victor/Victoria e nel film per la televisione Di che peccato sei? Dopo alcuni anni di lontananza dalle scene, torna in tv nel 2017 con la compagnia del Bagaglino. Felicemente sposata con Marco Costantini e madre di due splendide gemelle, Matilde Brandi ha dovuto affrontare un tragico lutto durante un periodo difficile come quello della quarantena.

GF Vip, Matilde Brandi: il tragico lutto e la sua “particolare passione”

A dare l’annuncio è stata proprio lei, la dolcissima Matilde Brandi attraverso il suo profilo Instagram. Ha dedicato un post al suo splendido papà, venuto a mancare a causa di un male contro cui stava combattendo duramente. La showgirl ha salutato il padre definendolo un vero guerriero, che ha cercato di resistere per non far soffrire i figli e ha dedicando un pensiero anche alla madre, sparita l’anno prima. Matilde Brandi è sempre stata una donna molto spirituale e di grande fede e la grazia e la dignità con cui ha affrontato il tragico lutto sono un esempio perfetto.

Tra le peculiarità della conduttrice c’è una particolare passione di cui non molti sono a conoscenza: è una tifosa sfegatata della Roma. Non solo, si è dimostrata anche molto competente in materia di calcio, parlando di classifiche e giocatori migliori. Pare che questa particolare passione sia nata quando un amico del fratello la portò allo stadio per assistere al ritorno della Coppa Campioni, come riportato in un’intervista su Sky Sport. Da quel momento fu amore e Matilde Brandi arrivò perfino a dichiarare che, per la Roma, avrebbe fatto un pellegrinaggio. E pensare che il marito, Marco Costantini, è interista!

Potremo ammirare la bellezza e la classe di Matilde Brandi a Grande Fratello Vip e di sicuro tutto il pubblico italiano è emozionato e felice di questo ritorno sulle scene.