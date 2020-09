A metà settembre su Canale 5 farà il suo debutto la quinta edizione di GF Vip e il settimanale Chi ha reso noti i nomi dei partecipanti: una di loro è la talentuosa Myriam Catania, vincitrice di un prezioso premio.

Il conto alla rovescia è iniziato, mancano poco meno di due settimane al ritorno di GF Vip, programma di intrattenimento che tiene incollati i telespettatori di tutta Italia e tra i concorrenti di quest’anno spicca il nome della bellissima Myriam Catania. Talentuosa attrice e doppiatrice italiana che è stata la vincitrice di un prezioso premio. Cosa sappiamo di lei?

Myriam Catania nasce a Roman nel 1972 e segue le orme della mamma, Rossella Izzo, continuando sulla scia di una famiglia di artisti. Myriam Catania è quindi un talento innato, come dimostra fin da subito, esordendo nel mondo delle voci italiane fin da giovanissima. Ha doppiato attrici del calibro di Jessica Alba in Le avventure di Flipper e Dark Angel, Keira Knightley nella trilogia de I pirati dei Caraibi e Alexis Bledel in Una mamma per amica. La sua carriera non si limita al doppiaggio, infatti Myriam Catania ha preso parte a molte fiction come Provaci ancora prof!, e lungometraggi come Lasciami per sempre e C’è chi dice no. In quest’ultimo film ha condiviso il set con quello che, all’epoca, era il marito, Luca Argentero. La loro relazione, spesso al centro della curiosità dei fan, è durata dal 2004 al 2016, arrivando fino al matrimonio. Le loro strade si sono poi separate nel 2016. Ad oggi, i due sono in buoni rapporti e Myriam Catania è fidanzata con Quentin Kammermann , pubblicitario francese, che l’ha resa madre per la prima volta. Nel Maggio del 2017 è nato il figlio Jaques, primogenito della coppia. I due si sono conosciuti ad Ibiza e entrambi uscivano da relazioni lunghe e importanti, cosa che li ha avvicinati. In comune hanno anche il fatto di usare poco i social, infatti, Myriam Catania non ha un profilo Instagram.

GF Vip, Myriam Catania: la brillante carriera e il prezioso premio che ha vinto

Myriam Catania è figlia d’arte: la madre, Rosella Izzo, è stata anche lei doppiatrice e direttrice del doppiaggio, proprio come le sue tre sorelle e il padre, fondatore della Pumaisdue, attuale Gruppo Trenta. La sua bravura e il suo talento l’hanno portata a prestare la voce a attrici di rilievo mondiale, tra cui Keira Knightley nel film The Imitation Game. Se in America la pellicola è stata candidata a otto premi Oscar vincendo poi quello come Miglior Sceneggiatura non originale, Myriam Catania in patria ha ottenuto la sua soddisfazione e si è aggiudicata il prezioso premio Leggio d’oro. Il riconoscimento, che viene attribuito da col patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, viene conferito a attori e doppiatori che si sono distinti per il loro lavoro di doppiaggio. Il primo ad ottenerlo fu il grande Alberto Sordi nel 1995. Ferruccio Amendola, uno dei più celebri e apprezzati doppiatori italiani, ha definito il premio “L’Oscar del doppiaggio”, spiegandone il valore artistico. Non ci sono dubbi, quindi, che Myriam Catania possa andare fiera del suo talento e della sua carriera.

Il pubblico italiano non può che essere entusiasta e trepidante all’idea che nella casa del GF Vip ci sarà un’artista come Myriam Catania!