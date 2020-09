GF Vip, Paolo Brosio: età, figli e quell’episodio che ha cambiato la sua vita

Quest’anno il GF Vip promette di regalare grandi emozioni: tra i partecipanti troviamo Paolo Brosio, giornalista italiano, che ha raccontato a Libero l’episodio che ha cambiato la sua vita: scopriamo di cosa si tratta.

Il settimanale Chi ha rivelato in esclusiva i nuovi partecipanti del GF Vip che andrà in onda su Canale 5 a partire da metà Settembre: tra loro, troviamo il giornalista Paolo Brosio che, in un’intervista a Libero, ha raccontato un episodio che gli ha cambiato la vita. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio chi è uno dei prossimi concorrenti del reality. Nato ad Asti nel 1956, Paolo Brosio è un giornalista, un conduttore e uno scrittore. A soli 17 anni si avvicina al giornalismo lavorando con il quotidiano La Nazione di Firenze. Laureato in Giurisprudenza, dirige l’ufficio stampa e il Notiziario dell’Università di Pisa. Nel 1990 Paolo Brosio inizia a lavorare come inviato per Studio Aperto durante le Edizioni Straordinarie per la Guerra del Golfo e diventa famoso per il filmato inedito che rivela i motivi della collisione tra l’Agip Abruzzo e la Moby Prince. Ormai giunto alla notorietà, Paolo Brosio lavora per Tg 5, Studio Aperto e al Tg 4 con Emilio Fede, dove ha molta risonanza per l’inchiesta Mani Pulite. In seguito, lo troviamo a Quelli che il calcio, come co-conduttore a Domenica In e alla guida di Italia che vai. Nel 2006 è inviato per il programma l’Isola dei Famosi a cui partecipa, qualche anno dopo, anche come concorrente. Paolo Brosio ricopre spesso il ruolo di opinionista nel programma Live-Non è la D’Urso. Paolo Brosio è stato sposato due volte, la prima con Serena Corigliano e la seconda con la modella cubana Gretel Coello. Con nessuna delle due compagne ha avuto figli.

GF Vip, Paolo Brosio: l’episodio che gli ha cambiato la vita

Durante un’intervista rilasciata a Libero, Paolo Brosio ha raccontato l’esatto momento in cui è iniziato il suo avvicinamento alla spiritualità e al cattolicesimo. Il giornalista ha spiegato che stava attraversando un momento di grande difficoltà. Suo padre era morto da poco, al Twiga, la famosa discoteca di cui Paolo Brosio era proprietario insieme a Flavio Briatore e Marcello Lippi, c’era stato un grave incendio. In ultimo, si era appena separato dalla seconda moglie. L’episodio in questione è accaduto durante la notte della Vigilia di Natale del 2008, una notte “matta” come l’ha definita Paolo Brosio, mentre si trova a Torino, c’erano diverse persone a casa sua ed erano tutte impegnate, insieme, in attività particolari. Il giornalista dichiara di aver sentito una voce, alle tre di notte, che gli intimava di smettere e dice di aver immediatamente buttato tutti gli ospiti fuori di casa. Paolo Brosio afferma di aver sentito il bisogno di confessarsi e, da quel momento, è iniziata la sua conversione. Ha deciso di andare in pellegrinaggio a Medjugorje e ha lasciato che la fede entrasse a far parte della sua esistenza. Paolo Brosio giura di aver vissuto un episodio mistico che gli ha cambiato del tutto la vita. Ha ottenuto anche, dalla Sacra Rota, l’annullamento del suo secondo matrimonio per poter un giorno, se dovesse incontrare la donna giusta, poterla sposare liberamente.

Restiamo in attesa di vedere come sarà l’esperienza di Paolo Brosio al GF Vip!