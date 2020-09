Giulia De Lellis, “senza filtri è una storia diversa”: l’influencer si mostra completamente al naturale su Instagram, ecco lo scatto che ha pubblicato poco fa nelle storie Instagram.

Giulia De Lellis ha un rapporto davvero speciale con i suoi tantissimi fan. L’ex corteggiatrice, la cui carriera ha spiccato il volo dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha un profilo Instagram davvero seguitissimo, con oltre 4 milioni e mezzo di followers, ai quali lei racconta davvero tutto della sua vita, dalle novità lavorative a quelle personali, mostrando diversi momenti del suo quotidiano. In questo periodo Giulia è finita sotto i riflettori per il ritorno di fiamma con il suo ex Andrea Damante, avvenuto durante il lockdown, e per la nuova rottura, resa nota in queste settimane. I due avevano deciso di riprovarci e sembravano davvero felici insieme, ma poi si sono nuovamente allontanati e per il momento tra loro sembra davvero finita. Sempre molto riservata sui dettagli della sua vita sentimentale, Giulia sta continuando a ‘dialogare’ con i suoi fan tramite Instagram, raccontando loro tutto quello che fa. Oggi, ad esempio, ha mostrato il trattamento che ha deciso di fare ai capelli, ma poi ha lasciato tutti di stucco con una foto in cui si è fatta vedere completamente al naturale, senza trucco né filtri: siete curiosi di vedere com’è Giulia in versione acqua e sapone?

Giulia De Lellis si mostra senza trucco né filtri: l’avevate mai vista al naturale?

Giulia De Lellis è sempre molto presente e attiva sui social ed è solita condividere con i suoi followers tutto quello che fa. Oggi l’influencer si è sottoposta a un trattamento speciale ai capelli e ne ha raccontato ogni dettaglio nelle storie Instagram. Mentre parlava dei suoi capelli, Giulia ha anche confessato di avere un terribile sfogo sul viso, motivo per cui ha utilizzato un filtro speciale durante i suoi video. Poco dopo, però, l’ex corteggiatrice ha deciso di mostrarsi ai suoi followers senza filtri, anche perché in tanti le avevano chiesto in privato qualche dettaglio sul problema alla pelle di cui parlava. Giulia ha pubblicato una foto in cui è completamente senza trucco né filtri e mostra il suo viso pieno di brufoli: “Mi avete chiesto cosa intendo quando dico che la situazione pelle è una tragedia”, ha scritto nella didascalia dello scatto, “Ecco, intendo questo. Senza filtri è una storia diversa…tutto!”, ha aggiunto l’influencer.

Sorridente e sicura di sé, Giulia non ha avuto problemi a mostrarsi anche in questo momento in cui la sua pelle non è al top e ha dato così un grande esempio ai suoi followers, che avranno certamente apprezzato il gesto. Voi cosa ne pensate?