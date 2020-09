Grande Fratello Vip, conosciamo Fausto Leali: età, carriera, curiosità e vita privata; tutto, ma proprio tutto sul nuovo concorrente del reality.

Grande Fratello Vip: è tutto pronto, si riparte! Stanno per riaccendersi i riflettori sulla casa più spiata d’Italia con il reality più seguito, in onda su Canale 5. La quinta edizione del Grande Fratello Vip è ormai pronta, Alfonso Signorini alla conduzione del programma è pronto a commentare insieme ai due opinionisti, Pupo ed Antonella Elia, ed insieme ai telespettatori tutti i fatti più curiosi ed accattivanti che vedremo all’interno della casa, dal pettegolezzo alla nascita di una relazione amorosa, i concorrenti in queste ultime ore sono stati ufficialmente annunciati dal settimanale Di Più, (qui puoi scoprire il cast al completo). Oggi ci soffermeremo su uno dei concorrenti uomini che entreranno nella casa: Fausto Leali, conosciamolo!

Grande Fratello Vip, chi è Fausto Leali.

Fortemente voluto da Alfonso Signorini, conduttore del programma televisivo Grande Fratello Vip, il famoso cantante Fausto Leali sarà uno dei concorrenti che entreranno a far parte del grande cast della quinta edizione del reality. Un’informazione trapelata in precedenza da TvBlog, poi divenuta nota ed ormai ufficialmente pubblica grazie al settimanale Di Più. Noto sicuramente al pubblico per la sua gran voce che ha fatto la storia nel panorama della musica italiana ed internazionale, Fausto Leali ha una carriera pluriennale costruita con i primi successi tra gli anni ’60 ed anni ’80, e di questi anni ricorderete sicuramente una delle prime canzoni, A Chi, oppure Deborah, titolo della canzone che porta sul palco del Festival di Sanremo con cui fa il suo esordio nel 1968. Nasce a Nuvolento, in Lombardia, il 29 Ottobre 1944. Da sempre ha nutrito una forte passione per la musica, tanto che ha iniziato da bambino a prendere lezioni di chitarra. E’ stato un “bambino prodigio”, vi chiederete perché: ebbene, all’età di 14 anni fu ingaggiato per l’orchestra musicale di Max Corradini, ed all’età di 16 entra a far parte dell’orchestra Jazz di Wolmer Beltrami. Per le sue particolari doti canore si è guadagnato l’appellativo di negro bianco, comincia infatti a dedicarsi alla musica soul che si addiceva particolarmente al timbro della sua voce. Una vita sentimentale abbastanza movimentata, il cantante infatti si è sposato 3 volte. Dal matrimonio con la sua prima moglie, Milena Cantù cantante e compositrice italiana, in precedenza ha avuto una relazione con il “molleggiato” Adriano Celentano. Da questo primo matrimonio sono nate due figlie, Samantha e Deborah. La relazione tra i due però si chiude nel 1983. Dal matrimonio con la sua seconda moglie Claudia Cocomello sono nati Lucrezia e Francesco Faustino. Ma non è finita qui, infatti Leali ha oggi accanto una donna 30 anni più piccola di lui, la corista Germana Schena. I due si sono uniti in matrimonio con rito civile nel 2014. Fausto Leali però ha fatto le sue apparizioni anche sul piccolo schermo.

Sicuramente lo avrete visto in Music Farm 2, Ballando con Le Stelle, Tale e Quale Show e nel recentissimo programma musicale Il Cantante Mascherato andato in onda in prima serata su Rai 1. Oggi i riflettori si riaccendono su di lui, a quasi 76 anni Fausto Leali torna in TV come concorrente di uno dei reality italiani più seguiti, Grande Fratello Vip. Il programma andrà in onda a partire dal 14 Settembre su Canale 5 a partire dalle ore 21:30.

