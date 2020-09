Grande Fratello Vip, Enock Barwuah: chi è, vita privata e curiosità

Grande Fratello Vip: Enock Barwuah è tra i concorrenti del cast della quinta edizione del reality show; scopriamo chi è, la sua vita privata ed altre curiosità.

Grande Fratello Vip raddoppia la messa in onda in questo 2020. Il programma che vede andato in onda nel gennaio 2020 con la quarta edizione sta per ripartire. Il GF Vip infatti sta tornando e sarà sicuramente ricco di colpi di scena che faranno schierare il pubblico da una parte o dall’altra fino a condurre alla vittoria uno solo degli aspiranti personaggi candidati alla vittoria. I concorrenti che si isoleranno dal mondo esterno per vivere questa esperienza sono pronti ad iniziare la loro nuova avventura, seguiti ed affiancati da Alfonso Signorini che dopo aver fatto il grande annuncio ai fan, per la seconda volta consecutiva nello stesso anno si erge al timone della conduzione del programma. Stiamo pian piano conoscendo tutto il cast che farà parte di questa nuova edizione, volti noti del mondo dello spettacolo prenderanno parte al seguitissimo reality. Fra questi, oggi parleremo di Enock Barwuah, sapete chi è? Adesso vi rinfreschiamo un po’ la memoria.

Grande Fratello Vip: Enock Barwuah, conosciamo il nuovo concorrente.

Il settimanale Di Più ha reso noti i volti dei personaggi che parteciperanno al Grande Fratello Vip, e tra i tanti ci sarà anche Enock Barwuah a concorrere per la vittoria. Enock Barwuah nato il 20 Febbraio 1993 a Palermo è il fratello minore del calciatore Mario Balotelli. Appassionato di calcio da quando era bambino, segue le stesse orme del fratello, diventando anche lui un calciatore nel ruolo di attaccante. La sua carriera calcistica da professionista prende il via nel 2011 anche se non è riuscito ad entrare come il fratello Mario in Serie A. Attualmente gioca in Serie D come attaccante per U.S Caravaggio. Al fratello Mario somiglia moltissimo, sia nel fisico e soprattutto nel carattere. Impulsivo e impunito come pochi, è stato sospeso per sette giornate a causa di uno spintone contro l’arbitro che lo aveva ammonito per una pacca data ad un giocatore della squadra avversaria. Riguardo la sua vita sentimentale, non abbiamo informazioni; Enock infatti non lascia trapelare nulla, pare mantenere uno stretto riserbo.

Oltre che calciatore è anche influencer, infatti il giovane sembra essere particolarmente attivo sui social, tanto da vantare un seguito di oltre 220 mila followers nel suo profilo Instagram tramite cui fa numerose sponsorizzazioni soprattutto di capi di abbigliamento; una professione quella dell’influencer che gli consente di aumentare le sue entrate dal momento che come calciatore non è riuscito a mirare molto in alto rispetto al fratello. Come sponsor di diversi marchi è stato anche modello per un giorno, partecipando alla Milano Fashion Week per un noto brand di abbigliamento. A quanto pare però, Enock sembra essere anche disposto a mettere da parte per un po’ la carriera calcistica, infatti ha deciso di presentarsi al provino per partecipare al noto reality Grande Fratello Vip, al quale prenderà ufficialmente parte dal 14 Settembre 2020 per concorrere alla vittoria del notevole montepremi.

RC