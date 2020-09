Ignazio e Cecilia, parla il presunto flirt di lui: la rivelazione choc

Dopo la rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, prende parole il presunto flirt di lui: la rivelazione choc della bellissima modella Caterina.

Così come Stefano e Belen, anche Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, in questo ultimo periodo, stanno facendo tanto parlare di loro. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip non sia un periodo affatto facile. Il tutto, da come raccontato dal settimanale ‘Chi’ delle scorse settimane, sarebbe incominciato a fine Luglio scorso. Quando, in seguito ad una litigata, i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno separati. Tutto, però, sembrava andasse per il meglio. Ignazio, consapevole del forte sentimento verso l’argentina, aveva deciso di rincorrerla. E di trascorrere insieme le vacanze in Sardegna. Non sappiamo cosa sia esattamente successo. Fatto sta che da quei giorni i due ne usciranno completamente separati. Anche in questo caso, si è detto di tutto: del presunto tradimento con Anna Safroncik, l’interesse per Diletta Leotta e un presunto flirt con Caterina Bernal, modella argentina. Ecco. Sarà davvero così? A raccontare ogni cosa è proprio quest’ultima. Che, nel recentissimo numero del settimanale ‘Chi’, si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione choc. Ecco le sue parole.

Ignazio e Cecilia, parla il presunto flirt di lui: tutta la verità

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia stata proprio Caterina Bernal, bellissima e giovanissima modella argentina, a far scatenare la crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ecco, ma cosa è successo esattamente? A rivelare ogni cosa sulla vicenda è stata la diretta interessata. Che, sul recente numero del settimanale ‘Chi’, si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione choc. A quanto pare, sembrerebbe che i due si sarebbero conosciuti in un noto locale della Sardegna. ‘Ignazio era con un’altra ragazza nel tavolo di fronte al mio. Parlava con lei, che aveva conosciuti lì, ma guardava me’, ha iniziato a raccontare la modella. Ma le sorprese, badate bene, non sono affatto terminate qui. Stando a quanto raccontato da Caterina, sembrerebbe che il giovane ciclista, dopo essersi avvicinato al suo tavolo, si sia presentato a lei, che abbia iniziato a parlare in spagnolo, appena scoperte le origini argentine della ragazza, e che le abbia detto di essere single. Fino poi a ballare, chiacchierare ed, addirittura, scambiarsi i contatti.

Tuttavia, dopo questa piccola parentesi appena svelata, Caterina si addentra ancora di più nel racconto. E svela che Ignazio, molto presto, si comporta come un vero e proprio corteggiatore. Non soltanto, infatti, l’informa dei suoi prossimi impegni lavorativi a Lisbona, ma inizia a metterle anche mi piace su Instagram e le promette che, appena terminato il suo lavoro, l’avrebbe raggiunta a Madrid. Insomma, una vera e propria confessione choc. Ben presto, però, subentra. Cecilia. Come raccontato dalla modella argentina, appena la sorella di Belen viene a sapere dell’accaduto, si mette immediatamente in contatto con lei. Che, ovviamente, le racconta tutta la verità.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui