Lutto nella moda, è morta la famosissima imprenditrice: aveva 66 anni ed era una vera e propria icona del fashion business, ecco i dettagli della tragica notizia.

Il mondo della moda è in lutto e piange la scomparsa di una vera e propria icona del fashion business. Una donna considerata un punto di riferimento da tutto l’ambiente per essere stata una pioniera dei buyer della moda. Stiamo parlando di Susanna Avesani Pinto, fondatrice dell’azienda Avesani srl, che ha partecipato al successo della moda italiana all’estero. Susanna aveva fondato la sua società nel 1979, che è diventata nel tempo una delle realtà più affermate nella scoperta di nuovi brand, nella ricerca nel settore moda e nella gestione degli acquisti. Amica di nomi prestigiosi come Gianni Versace, Giorgio Armani e la famiglia Missoni, Susanna Avesani Pinto ha collaborato con colossi come Harrods, Bulgari e tanti altri, esportando il Made in Italy in tutto il mondo. La donna è morta prematuramente a 66 anni, in seguito a una tragica fatalità che l’ha strappata all’amore e all’affetto di suo marito Silvio Pinto e di tutti i suoi cari: ecco i dettagli della terribile notizia.

Il mondo della moda è in lutto per la prematura e improvvisa scomparsa dell’imprenditrce Susanna Avesani Pinto, morta a 66 anni in seguito a uno shock anafilattico. La donna si trovava nella piscina della sua residenza di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, quando è stata punta da una vespa. Un incidente apparentemente non grave, ma che per lei è stato fatale. La donna, infatti, è andata in shock anafilattico e ha avuto un arresto cardiaco, riuscendo solo a dire al marito che si sentiva svenire. Inutile l’immediato trasferimento in ospedale. Per la famosa imprenditrice non c’è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato senza parole i tantissimi amici e ammiratori della Avesani Pinto, che lascia un terribile vuoto nel cuore della sua famiglia, degli amici e di tutti quelli che hanno lavorato con lei. Solo una settimana fa la donna mostrava la sua piscina sul suo profilo Instagram, proprio quella piscina in cui ha vissuto gli ultimi momenti della sua vita.

I funerali della famosa Fashion Consultant si terranno il prossimo sabato, 5 settembre, a Milano, nella Chiesa di Santa Croce in via Sidoli.