Paolo Bonolis è uno dei conduttori e dei personaggi televisivi di maggiore spessore e più apprezzato del panorama italiano: la sua carriera da urlo conta moltissimi programmi, scopriamoli nel dettaglio.

Paolo Bonolis è un conduttore e uno showman italiano, capace di tenere il pubblico incollato allo schermo grazie alla sua simpatia e alla grande cultura di cui è in possesso. Il suo profilo Instangram è seguito da un milione di follower e le sue qualità lo hanno reso uno dei volti più amati della televisione, come dimostra la carriera da urlo. Paolo Bonolis infatti è tra il conduttore più pagato in Italia. Ha un rapporto di amicizia e stima con il collega Luca Laurenti con cui collabora quasi sempre alla conduzione di programmi di successo.

Il primo approccio alla televisione arriva a soli 19 anni, quando conduce, per la rai, 3…2…1…contatto!, per poi spostarsi a Italia 1, all’epoca appena nato come canale, per condurre Bim Bum Bam. A canale 5 lo vediamo alle prese con Doppio Slalom e, in seguito, torna su italia 1 per presentare Urka! una sorta di gioco a quiz dove, per la prima volta, collabora con Laurenti. Nello stesso anno, in estate, è la volta di Sei un fenomeno. Inarrestabile, Paolo Bonolis si cimenta in Occhio allo specchio! e nel marzo del 1992 commenta in diretta su canale 5 la notte degli Oscar. Nello stesso anno è alla conduzione di Bulli e Pupe con Antonella Elia, poi si sposta ancora alla rai per presentare Non è la rai. Oltre ad aver condotto uno speciale di capodanno su canale 5.Continuando la sua carriera alla rai, Paolo Bonolis è il presentatore de I cervelloni e Beato tra le donne. Al contempo, partecipa ai programmi Luna Park e La zingara, entrambi frutto della mente di Pippo Baudo. Tra il 1994 e il 1996 è il conduttore di Miss Italia.

Paolo Bonolis, carriera da urlo: tutti i programmi che ha condotto

La sfavillante carriera di Paolo Bonolis prosegue con il ritorno a Mediaset, per presentare Tira e Molla e una nuova edizione di Beato tra le donne per cui vince un Telegatto. Continua sul canale con Il gatto e la volpe e Un Disco per l’estate. Canale 5 è il trampolino di lancio di Ciao Darwin, uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani. Affiancato da Laurenti, Paolo Bonolis conduce lo show per molte edizioni e vince un secondo Telegatto. Altra perla del conduttore è senza dubbio Chi ha incastato Peter Pan?, in cui i protagonisti sono i più piccini intenti a confrontarsi con personaggi famosi e con la società. La coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti conduce Striscia la notizia negli anni 2000. Dopo Italini e Il Galà della pubblicità, Bonolis torna alla rai per condurre Sanremo e Domenica In. Proprio con lui esordisce il programma apprezzatissimo Affari Tuoi che stabilisce un nuovo record di telespettatori.

Di nuovo a Mediaset dopo una lunga contrattazione, Paolo Bonolis conduce Serie A-Il grande calcio e il meraviglioso Il senso della vita di nuovo in coppia con Laurenti, con cui conduce di nuovo, nel 2009, Sanremo. Altro grande successo è senza dubbio il quiz Avanti un altro che diverte milioni di telespettatori, poi Paolo Bonolis si cimenta in Scherzi a parte. All’Arena di Verona, dirige Lo spettacolo sta per iniziare. Oltre al ruolo di conduttore, è stato anche spesso giurato e ospite di svariate trasmissioni, come Adrian Life, Maurizio Costanzo Show e Le supermenti.

La carriera di Paolo Bonolis e costellata di programmi si successo e senza dubbio continuerà senza sosta.