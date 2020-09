Silvio Berlusconi, anche i figli Barbara e Luigi sono risultati positivi al Covid-19: ecco i dettagli della notizia e le loro attuali condizioni.

E’ di poche ore fa la notizia che Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. L’ex Premier, nonché leader di Forza Italia, ha contratto il virus con ogni probabilità durante le sue vacanze in Sardegna e si trova ora in isolamento nella sua residenza di Arcore, da dove sta continuando a lavorare e a ‘sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali e amministrative con interviste su giornali, televisioni e social’, si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa di FI. Berlusconi era stato a stretto contatto qualche settimana fa con Flavio Briatore, risultato poi positivo al Coronavirus, per cui si era già sottoposto a un primo tampone, risultato negativo. Poi, dopo un secondo controllo effettuato in via precauzionale, l’ex Presidente del Consiglio ha scoperto di aver contratto il virus. Le sue condizioni, al momento, non preoccupano, così come ha fatto sapere il suo medico Alberto Zangrillo. Berlusconi, infatti, è asintomatico. Le notizie, però, non sono finite qui. Anche i figli del leader politico, Barbara e Luigi, sono infatti risultati positivi al tampone: ecco i dettagli.

Silvio Berlusconi, anche i figli Barbara e Luigi sono positivi al Covid-19: ecco i dettagli sulle loro condizioni attuali

Non c’è pace nella famiglia Berlusconi. Dopo la notizia che l’ex Premier Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19, anche due dei suoi figli, Barbara e Luigi, hanno scoperto di aver contratto il virus. La notizia è stata resa nota dall’Ansa, che ha confermato la positività dei tamponi effettuati dai due figli di Berlusconi e Veronica Lario. 36 anni lei, 31 lui, Barbara e Luigi hanno dunque contratto il Coronavirus. Stando sempre a quanto si apprende dall’Ansa, l’ex AD del Milan avrebbe avuto dei sintomi, durati però solo un paio di giorni.

Le condizioni di Barbara e Luigi, al momento, non sembrano destare preoccupazione. Non ci resta, dunque, che attendere le prossime ore per i nuovi aggiornamenti.