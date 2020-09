Silvio Berlusconi positivo al Covid-19: le parole del medico

L’ex premier Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19, ad annunciarlo il medico Zangrillo che rivela anche le sue condizioni

La diffusione del Coronavirus non si arresta in Italia. Il nostro paese non ha mai raggiunto il tanto agognato traguardo di zero nuovi positivi. Il virus sembrava aver rallentato la sua corsa all’inizio dell’estate, ma al rientro delle vacanze ha aumentato nuovamente la sua corsa. La maggior parte dei nuovi positivi sono tutti asintomatici, ma ciò non deve far calare l’attenzione sulla nuova diffusione del temibile morbo. Ci sono parecchi focolai sparsi per tutto il paese. Quelli che destano maggiore attenzione sono i focolai in Sardegna e nel Lazio. La curva dei contagi si è alzata nuovamente e adesso sta colpendo anche moltissime personalità famose. Numerosi vip, in rientro dalle vacanze, hanno scoperto di essere positivi al temutissimo Coronavirus. La maggior parte di questi però, come dicevamo sopra, sono asintomatici. Per loro è stato disposto l’isolamento domiciliare e si sta cercando di rintracciare le persone con le quali sono entrate a contatto. Tra i vip colpiti dal virus, il caso più eclatante è stato registrato sicuramente da Flavio Briatore. Il ricco imprenditore, in seguito ad un ricovero, è stato trovato positivo al virus. Qualche giorno prima era stato chiuso il suo locale in Sardegna, dove si era diffuso un focolaio molto pericoloso. Briatore poi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano e adesso è in quarantena a casa di Daniela Santanché. Tra le persone con le quali era entrato a contatto Briatore figurava anche l’ex premier Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi positivo al Covid-19

L’ex premier e leader di Forza Italia ha incontrato lo scorso 12 agosto, nella sua villa in Sardegna, l’imprenditore Flavio Briatore, poi risultato positivo al Coronavirus.L’imprenditore aveva pubblicato un video su Instagram, scrivendo: “Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, a cui voglio tanto bene. Lo trovo in forma, bravo Silvio”. Quando Briatore è risultato positivo al virus ovviamente è cresciuto il panico per le condizioni dell’ex presidente del Consiglio. Il tampone, però, era risultato inizialmente negativo. Oggi, l’ex premier si è sottoposto ad un altro test e stavolta è risultato positivo. Come riportato dal suo medico, Alberto Zangrillo, il leader azzurro è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare.

Pochi minuti fa, inoltre, è stata diffusa una nota dell’ufficio stampa di Forza Italia, dalla quale si legge: “Berlusconi è risultato positivo al Sars-Cov-2 in seguito a un ulteriore controllo precauzionale. Il presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali e amministrative con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”.