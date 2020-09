Stefano e Belen, svelati i reali motivi della loro rottura: a distanza di qualche mese dalla notizia, solo adesso spunta fuori la verità.

Non è affatto un mistero che Stefano De Martino e Belen Rodriguez, per la seconda volta, non sono più marito e moglie. A distanza di quasi due anni dal loro ritorno di fiamma, la coppia si è detta nuovamente ‘addio’. Ecco, ma cosa è esattamente successo? Da quando si è diffusa la notizia della loro separazione, lo sappiamo, si è detto davvero di tutto. Eppure, fino a poco fa, non si conoscevano affatto i motivi della loro rottura. Fino a poco fa, avete letto proprio bene. Perché, proprio sul numero di questa settimana del giornale ‘Chi’, è spuntata la verità. Si è parlato di tradimento, di gelosia, di vecchie ‘ingerenze’ ed, addirittura, di problematiche legate alla famiglia, ma per quale motivo Stefano ha deciso di lasciare nuovamente la bella Belen? Perché, sia chiaro, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia stato nuovamente lui a lasciare la showgirl. Ma per quale motivo? Scopriamolo insieme.

Stefano e Belen, i motivi della loro rottura: non c’entra il tradimento

A distanza di diversi anni, la storia si ripete: è stato Stefano De Martino a lasciare Belen Rodriguez. È proprio questo che, nell’ultimo numero del settimanale ‘Chi’, è stato svelato. Proprio colui che, quasi due anni fa, aveva fatto il primo passo per riappacificarsi con la sua ex moglie, ha voluto nuovamente ‘distruggere’ tutto. Ma perché? Fino a poco fa, i motivi della loro rottura era completamente ignoti. Ci ha pensato, però, il giornale diretto da Alfonso Signorini a svelare ogni cosa. Stando a quanto si apprende, ciò che avrebbe spinto il ballerino di Amici a dire ‘addio’ alla showgirl argentina non sarebbe stata la troppa gelosia di lei o, magari, tradimento scoperto dalla modella, piuttosto divergenze caratteriali. Ebbene si. È proprio questo che, a quanto pare, li avrebbe nuovamente divisi.

Stando a quanto si apprende, quindi, sembrerebbe che Stefano De Martino abbia lasciato Belen Rodriguez per divergenze caratteriali. ‘Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente’, ha inizialmente rivelato il giornale di Alfonso Signorini. E, poi, ha continuato: ‘Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro’.

De Martino è ritornato sui suoi passi

Tuttavia, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe proprio che Stefano, capito lo sbaglio, abbia tentato di ritornare sui suoi passi. Ma, questa volta, Belen non c’è. Cosa succederà ancora? Staremo a vedere!

