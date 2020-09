Amici, svolta inattesa: cosa succederà da quest’anno

È in arrivo una svolta inattesa nel talent show Amici di Maria De Filippi, succederà a partire da quest’anno: ecco di cosa si tratta

Amici è il talent show più longevo della televisione italiana. Il programma è andato in onda per la prima volta nel 2001 ed è stato ideato da Maria De Filippi, conduttrice del talent show. Nel corso degli anni, il programma è diventato una vera e propria fucina di talenti. Le vette delle classifiche dei singoli italiani sono occupate spesso da cantanti provenienti dal prezioso talent show. Tra i vincitori più famosi ricordiamo sicuramente Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Marco Carta, Moreno e tanti altri ancora.

Amici, svolta inattesa per il programma: cosa succede

Il talent show di Maria De Filippi è pronto per ripartire. I casting per la nuova edizione sono tuttora in corso e la produzione sta scegliendo i nuovi talenti che formeranno la scuola più famosa d’Italia. Tra questi uscirà il vincitore della ventesima edizione del talent show di Canale 5. A partire da quest’anno, però, ci sarà un’importante novità per il programma di Maria De Filippi. Il daytime, infatti, non andrà in onda su Real Time, come già annunciato dalla rete Discovery lo scorso anno.

La novità, però, riguarda la nuova rete sulla quale andrà in onda la striscia quotidiana del talent show. Secondo TvBlog, infatti, il daytime andrà in onda su Italia Uno. Il talent show dovrebbe andare in onda tra le 18 e le 20. La notizia al momento resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Restiamo in attesa di comunicati ufficiali da parte della rete del Biscione e della produzione del talent show.