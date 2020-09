Andrea Delogu si sente male a La vita in diretta: il gesto di Marcello Masi

Andrea Delogu si sente male durante la conduzione del programma La vita in diretta, insieme a lei Marcello Masi spiazza il pubblico: l’incredibile gesto.

Momenti di tensione ieri a La vita in diretta Estate, il programma in onda su Rai 1, condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi. Infatti, la bella presentatrice si è sentita male durante la trasmissione, facendo preoccupare enormemente il pubblico. La donna prima della diretta aveva già avvertito i suoi follower di sentirsi poco bene e di non essere nel pieno delle forze, “Oggi sono uno straccio“, aveva rivelato Andrea. Forse stanca per la maratona che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni per sostituire Diaco. Insomma non era in grande forma e sul finire della puntata ha mostrato la sua debolezza. Nel corso di uno degli ultimi collegamenti, infatti, si è sfilata le scarpe coi tacchi e si è seduta per terra, forse temendo di poter cedere. Ma a spiazzare il pubblico è stato il collega Marcello Masi: l’incredibile gesto dell’uomo.

Andrea Delogu si sente male: il gesto di Marcello Masi spiazza il pubblico

Ieri, nel corso della puntata a La vita In diretta, Andrea Delogu sul finire della trasmissione si è sentita poco bene, improvvisamente la donna si è sfilata i tacchi e si è seduta a terra, forse priva di forze per restare in piedi. Il collega Marcello Masi ha però sorpreso il pubblico, con un gesto davvero incredibile, che ha lasciato tutti emozionati.

Marcello per non far notare la difficoltà della sua collega, dopo che Andrea si è seduta a terra, ha deciso di sedersi al suo fianco, a gambe incrociate. Un gesto inaspettato ma certamente bellissimo, apprezzato dai fan e soprattutto dalla Delogu, che ha postato su Instagram una storia che ritraeva quel particolare momento, inserendo il dolcissimo commento: “Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po’, allora è il tuo collega del cuore“.

Segui anche il nostro canale instangram—>> clicca qui

M.B