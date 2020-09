Barbara D’Urso è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate del momento, ma sapete a quanto ammonta il suo guadagno?

È la vera e propria regina della televisione italiana, Barbara D’Urso. Attualmente, al timone di ben tre programmi televisivi, la conduttrice campana decanta di un successo davvero assoluto. Sarà per la sua immensa professionalità o sarà per la sua smisurata bravura, fatto sta che, ciascuna trasmissione da lei condotta, registra dei veri e propri record in termini di auditel. È il caso, ad esempio, di Pomeriggio Cinque. Che, da diversi anni, ci fa compagnia, dal Lunedì al Venerdì, subito dopo la ‘penichella’ pomeridiana. Ma è anche il caso di Domenica Live e di Live-Non è la D’Urso. La domanda, però, adesso sorge spontanea: a quanto ammonta il suo guadagno? Sappiamo benissimo che la D’Urso è ricca di impegni lavorativo, ma quanto guadagna? A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in un’intervista a ‘La Zanzara’ risalente al 2015, ha spiegato ogni cosa nel minimo dettaglio. Siete curiosi di sapere le cifre? Ve le sveliamo immediatamente! Vi anticipiamo soltanto che non lo immaginereste mai e poi mai.

Barbara D’Urso, a quanto ammonta il suo guadagno?

Vi siete mai chiesti a quanto ammonta il guadagno di Barbara D’Urso? Beh, vi diamo noi una risposta. Anzi, ve la da la diretta interessata. In una sua recente intervista a ‘La Zanzara’, programma su Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani, la bellissima e simpaticissima conduttrice televisiva ha svelato, in ogni minimo dettaglio, il suo guadagno. Sappiamo benissimo che, da diversi anni, è in onda sei giorni su sette. E che ogni suo programma registra sempre degli ascolti davvero incredibili. Eppure, qual è il suo compenso? Ecco la sorprendente confessione della diretta interessata.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il guadagno di Barbara D’Urso non sia altissimo, come magari noi tutti possiamo immaginare. A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Nel corso della sua intervista a ‘La Zanzara’ del 2015, la conduttrice campana non ha potuto fare a meno di rispondere alla domanda. E, soprattutto, a svelare il suo guadagno. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la bellissima D’Urso percepisca uno stipendio modesto. ‘Guadagno pochissimo, esattamente circa dieci volte meno di quanto vi possiate immaginare. Mezzo milione, dici? No, meno, molto meno’, ha rivelato la conduttrice televisiva nel corso della trasmissione su Radio24. Ma non è affatto finita qui. Sempre in questa occasione, la D’Urso ha svelato di pagare tutte le tasse e di esserne orgogliosissima.

Sapete che Domenica Live è a rischio?

Tra pochissimi giorni, tutti i programmi di Barbara D’Urso inizieranno la nuova stagione televisiva,ma sapete che, a quanto pare, Domenica Live è seriamente a rischio?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui