Flavio Briatore ha commentato la notizia di Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus: ecco le parole del noto imprenditore.

La diffusione del Coronavirus non si arresta in Italia e durante le vacanze estive ha colpito tantissimi VIP e personaggi noti dello spettacolo e non solo. Molti rientrati dalla Sardegna hanno scoperto di essere positivi e tra i VIP colpiti dal Covid-19, il caso più eclatante è stato quello di Flavio Briatore. Il ricco imprenditore è risultato positivo al tampone dopo esser stato ricoverato in ospedale: il suo Billionaire, in Sardegna, è diventato un focolaio ed anche il proprietario ne è diventato vittima. Tra le persone con le quali era entrato a contatto Briatore, prima di scoprire di essere affetto da Coronavirus, figurava anche l’ex premier Silvio Berlusconi. Il tampone per il leader di Forza Italia è risultato inizialmente negativo: nelle ultime ore si è sottoposto ad un nuovo test ed è risultato positivo. Come riportato dal suo medico, Alberto Zangrillo, il leader è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. Flavio Briatore ha deciso di commentare la notizia e gli augurato una pronta guarigione.

Berlusconi vittima del Coronavirus, Briatore: “Non dipende dal nostro incontro”

L’incontro tra Flavio Briatore e Silvio Berlusconi era stato documentato con un video postato sui social dallo stesso Briatore: il post mostrava due amici sorridenti con il paesaggio di Porto Rotondo sullo sfondo. “Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, a cui voglio tanto bene. Lo trovo in forma, bravo Silvio” le parole dell’imprenditore.

Quando Briatore è risultato positivo al virus ovviamente è cresciuto il panico per le condizioni dell’ex presidente del Consiglio: ora che Berlusconi risulta esser positivo al tampone, l’imprenditore ha chiarito ai microfoni de La Stampa che non è stato lui a contagiarlo. “Sono molto dispiaciuto per lui e gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione” ha commentato Flavio Briatore al quotidiano La Stampa la notizia di Berlusconi affetto da Covid-19. Poi, durante il colloquio con il cronista, si legge sul Corriere, infastidito ha dichiarato: “Non credo che dipenda dal nostro incontro“.