Famoso conduttore televisivo e radiofonico diventa papà a 61 anni, la fidanzata è incinta: ecco chi è e l’annuncio meraviglioso

Una splendida notizia per il mondo della televisione e della radio: un famoso personaggio sta per diventare papà. La sua fidanzata, che ha ventisei anni in meno a lui, è incinta. L’annuncio meraviglioso è arrivato nel giorno del suo sessantunesimo compleanno e sui social ha scritto: “Il regalo più bello che potesse farmi“. Di seguito vi diciamo chi è l’uomo che coronerà presto questo magnifico sogno.

Conduttore papà a 61 anni: l’annuncio meraviglioso

Marco Baldini, storico personaggio televisivo, divenuto famoso per la sua amicizia indissolubile con lo showman Rosario Fiorello, diventerà papà all’età di 61 anni. L’annuncio è arrivato proprio oggi, nel giorno del suo compleanno. Baldini, nato a Firenze il 3 settembre del 1959, ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia il pancione della sua fidanzata ed ha scritto: “3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo e’ il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”. La foto ha ricevuto moltissimi like e tra i commenti molti utenti hanno espresso estrema felicità per il toscano. Baldini, dopo una vita abbastanza turbolenta, segnata dal vizio del gioco, adesso ha deciso di mettere su famiglia con la fidanzata Aurora. Di recente, in un’intervista a Vieni da me, ha raccontato come si sono conosciuti: “L’ho conosciuta in un bar, ci siamo trovati a fare un aperitivo a Roma. Lei veniva fuori da un matrimonio difficile, io da un periodo difficile: ci siamo trovati a parlare ed è scattato il feeling. Lei non aveva idea di chi fossi”. In passato, l’amico e collega di Fiorello è stato sposato con la conduttrice radiofonica Stefania Lillo. Il loro matrimonio è durato circa sette anni. Nel 2014, infatti, la Lillo ha lasciato Baldini a causa della sua ludopatia. Dal 2011, infatti, Baldini ha avuto numerosi problemi legati alla sua dipendenza dal gioco d’azzardo ed ha deciso di separarsi dalla moglie.

Chi è la fidanzata?

La fidanzata di Baldini, come già detto, si chiama Aurora ed è un personaggio che non ama apparire. Come dichiarato dal toscano durante la trasmissione Vieni da me, la donna ama stare in sordina, lavora come impiegata ed è assolutamente lontana dal mondo della televisione. I due sono fidanzati da circa quattro anni e solo qualche mese fa avevano annunciato di andare a convivere e di voler avere un figlio. Aurora ha praticamente cambiato la vita di Marco Baldini, che adesso e felice e presto lo sarà ancora di più perchè diventerà padre.