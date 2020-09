Coronavirus, “Fate sesso con la mascherina”: il consiglio della Sanità

Non si placa l’emergenza Coronavirus e continuano ad arrivare direttive su come limitare il contagio, come l’ultimo consiglio della Sanità canadese che invita a usare la mascherina durante i rapporti.

La rete americana BBC ha riportato l’ultimo consiglio della massima esponente della Sanità canadese che Theresa Tam che invita chiunque voglia fare sesso a indossare la mascherina. Non è tutto, la specialista aggiunge che sarebbe preferibile evitare di baciarsi per non rischiare di trasmettere il Coronavirus. Ovviamente, le direttive riguardano coloro che hanno rapporti con persone che non fanno parte della loro cerchia ristretta, ovvero con partner occasionali. Ancora, la rappresentante della Sanità dichiara che, in periodo di emergenza, sarebbe meglio astenersi del tutto da tale attività per ridurre i rischi al minimo. Non si è limitata però ai rapporti fisici l’ultima dichiarazione di Theresa Tam. L’esperta ha anche invitato tutti a fare molta attenzione con l’alcool, limitandone il consumo. Questo perchè, secondo quanto riportato, la disinibizione causata dall’assunzione di queste sostanze può condurre ad abbassare la guardia per quanto riguarda il Coronavirus e rischiare di dimenticare le norme di sicurezza per evitare il contagio.

Coronavirus, gli ultimi dati dalla Sanità canadese

Gli Stati Uniti e, per forza di cose, il Canada, sono stati uno dei Paesi maggiormente colpiti dall’ondata di contagi da Coronavirus. Nonostante le misure di sicurezza adottate su consiglio della Sanità, come l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale, il numero di positivi è cresciuto in maniera esponenziale. Theresa Tam ha rilasciato i nuovi dati per quanto riguarda il Canada, affermando che su 129425 persone malate, l’88% è riuscito a guarire. La media quotidiana sarebbe di circa 490 casi nell’intera Nazione. Resta dunque molto importante seguire le norme e il consiglio della Sanità locale a riguardo.

Utilizzare la mascherina, evitare gli assembramenti, lavare spesso le mani: semplici regole che aiuteranno le persone a superare questo momento.