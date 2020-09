Cristiano Malgioglio: “Sono stato assalito”, e mostra i segni sulle braccia. Per quanto possa sembrare surreale il suo racconto, pare sia successo davvero

Cristiano Malgioglio è ormai sempre più simpatico al pubblico italiano: la sua spontaneità è davvero da ammirare. Forse, nessun altro personaggio famoso riesce ad essere sé stesso in ogni circostanza come fa lui. E’ divertente anche quando deve raccontare un episodio particolare della sua vita quotidiana. Come ha fatto, questa volta, nelle storie pubblicate da Barbara D’Urso sul suo profilo Instagram. Ha parlato, infatti, di un assalto. Un assalto da parte di alcune oche. Sì, sembra abbastanza surreale, eppure il cantante assicura che gli è successo davvero. “Sono stato assalito dalle oche, tre oche addosso a me”.

Cristiano Malgioglio assalito dalle oche: il racconto è imperdibile

Stenterete a crederci, ma è andata proprio così: Cristiano Malgioglio assalito dalle oche. Riporta anche i ‘segni’ (se così si possono chiamare) delle ‘beccate’ che gli hanno rifilato. Certo, raccontato con il suo accento e i suoi modi, tutto assume un tono diverso. Riuscirebbe a far sorridere chiunque ed è forse questa la parte più bella di Malgioglio. Ha un ottimo rapporto con Barbara D’Urso: infatti, spesso li vediamo insieme nelle storie Instagram anche quando non sono a lavoro. Un rapporto speciale, tra i due, che poi sfocia anche inevitabilmente in ambito lavorativo. Diverse volte, infatti, Malgioglio è stato ospite alle trasmissione della conduttrice di Canale 5.

Sarà al Grande Fratello Vip?

Si è parlato, si è vociferato tanto di una sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Anzi, a dire il vero, qualcuno ci ha anche messo il pensiero. A dire il vero, una partecipazione di Cristiano Malgioglio a questa edizione del Gf Vip avrebbe regalato non pochi sorrisi al pubblico, nonché momenti di pura spensieratezza. Eppure, di recente, tramite i propri profili social, ha specificato che non sarà nella trasmissione Mediaset quest’anno. Peccato!