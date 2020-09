Cristina D’Avena come non l’avete mai vista: la foto conquista i fan

Cristina D’Avena è legata in modo indissolubile al ricordo dell’infanzia nel cuore di molti fan, ma l’ultima foto postata sui social la mostra come non l’abbiamo mai vista.

Cristina D’Avena è una cantate italiana famosa soprattutto per aver prestato la voce alle sigle più amate dei cartoni animati. A soli tre anni e mezzo si classifica terza allo Zecchino d’Oro e la sua carriera continua inarrestabile fino ai giorni nostri. Il suo talento non si limita alla musica, ma è vario e completo, come dimostra nel ruolo di attrice per l’adattamento televisivo del fortunato Kiss Me Licia. La sua splendida voce ci ha accompagnato durante l’infanzia. Per un periodo si dedica alla co-conduzione di Bim Bum Bam ed è stata giurata di Sanremo Young condotto da Antonella Clerici. Di recente, l’abbiamo ascoltata sul palco di Sanremo con Federica Carta e Shade per il loro brano Senza Farlo Apposta. In seguito Cristina D’Avena è apparsa in un cameo de La casa di Carta, per cui ha cantato la sigla di un mini video realizzato sotto forma di cartone animato. Cristina D’Avena è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove si è di recente mostrata come non l’avevate mai vista: la foto ha conquistato i fan.

Cristina D’Avena e la foto che ha conquistato i fan

La foto in questione immortala la bellissima Cristina D’Avena in stile pin-up, a mezzobusto, con un costume nero. Oltre il suo splendido fisico e l’indiscusso fascino, quello che sorprende è il fatto che il tempo sembra non essere trascorso per lei. La cantante appare esattamente come siamo abituati a ricordarla. Lo scatto ha conquistato i fan di tutta Italia. La didascalia allegata all’immagine ha generato ancora più scalpore ed entusiasmo: “Ciak… si gira!” ha scritto Cristina D’Avena, alludendo ad un qualche nuovo progetto. Ovviamente, il pubblico è impaziente di sapere di cosa si tratti e non riesce a trattenere la felicità.

Cristina D’Avena è una donna brillante con una carriera esplosiva: non ci resta che attendere per scoprire quale altra sorpresa abbia in serbo per i suoi fan.