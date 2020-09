Dwayne Johnson vittima del Coronavirus: anche moglie e figlie contagiate, ecco la confessione del noto attore ed ex wrestler.

Dwayne Douglas Johnson, conosciuto anche come The Rock, è un famosissimo attore, ex wrestler e produttore cinematografico americano di origini canadesi e samoane. Oltre ad esser stato un vero campione nel World Wrestling Federation, è anche un volto noto cinematografico: ha lavorato con attori come John Travolta, Uma Thurman, Danny DeVito. Sono tanti i film a cui ha preso parte. Nelle ultime ore The Rock ha aggiornato i suoi canali social con un video in cui racconta di esser stato vittima del Covid-19, insieme alla moglie Lauren Hashian e le figlie Jasmine e Tiana. In un lungo video messaggio diffuso su Facebook, l’attore ha dichiarato che ora sono guariti, sono in salute, ma è stata una dura sfida per la sua famiglia. Ecco le parole.

Dwayne Johnson vittima del Coronavirus: “È stata dura”, anche moglie e figlie contagiate

Non è stato affatto un periodo facile per la famiglia Johnson: The Rock con un video messaggio pubblicato sul suo canale Facebook ha svelato che lui e la sua famiglia sono stati contagiati dal Coronavirus. “Posso dirvi che questa è stata una delle cose più impegnative e difficili che abbiamo dovuto affrontare sia come famiglia che per me personalmente. Ho attraversato momenti difficili in passato, ma essere positivo al Covid-19 è molto diverso che superare brutte ferite” racconta l’attore. Sembra che il peggio sia passato: l’ex wrestler ha fatto sapere che le sue figlie, Jasmine e Tiana, si sono riprese velocemente mentre per lui e la moglie Lauren è stata più dura. “Ora la nostra famiglia sta bene, non siamo più contagiosi. E grazie a Dio siamo in salute. Abbiamo superato il Covid-19 e ora siamo più forti e sani” spiega. Il noto attore ed ex campione di wrestler ha voluto lancia un appello: ‘Indossate le mascherine’. Dwayne spiega che è la cosa giusta da fare non solo per tutelare la salute di sé stessi ma anche degli altri.

Poche ore fa ha condiviso questo video messaggio sul suo canale Facebook e come didascalia ha scelto diversi ed utilissimi consigli. Questa la traduzione in italiano: “Resta disciplinato, rafforza il tuo sistema immunitario. Impegnati per il benessere, indossa la mascherina. Proteggi la tua famiglia, sii severo nell’avere persone in casa o nelle riunioni. Sii positivo, prenditi cura dei tuoi simili. Restate in salute, amici miei”.