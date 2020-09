Ester Exposito, protagonista della serie tv Elite, ha incantato Venezia con un abito bianco: l’attrice è proprio meravigliosa

Ester è una promettente attrice spagnola. La Exposito è nata a Madrid il 26 gennaio 2000. A soli vent’anni può contare già su una carriera abbastanza ricca. L’attrice ha recitato al cinema con Che Dio ci perdoni di Rodrigo Sorogoyen e con Tuo figlio di Miguel Angel Vivas. È stata protagonista, inoltre, in moltissime serie tv di successo, come Vis a vis, La caccia – Monteperdido e la miniserie Veneno. Il suo ruolo di maggior successo, però, è stato quello di Carla Rosón Caleruega nella serie Élite. Ha vinto già prestigiosi premi come il Premio miglior attrice non protagonista per Woman in red nel 2015 e il Premio come miglior attrice rivelazione ai Cosmopolitan Awards 2019. Di recente si è lanciata anche nel campo della moda, divenendo ambasciatrice di un famoso marchio.

Ester Exposito incanta Venezia: la foto del suo abito

L’attrice spagnola protagonista di Elite è alla settantasettesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La Exposito con la sua straordinaria bellezza, nonché la sua classe e la sua eleganza, ha letteralmente incantato i fotografi presenti sul red carpet della mostra cinematografica. La ventenne ha scelto un abito lungo, bianco, con uno spacco all’altezza della schiena. Capelli legati con una lunga coda che le arrivava quasi al fondoschiena e un trucco molto semplice. I flash ovviamente erano tutti per lei.

Una bellezza incantevole, come tutte le donne che in questi giorni stanno sfilando sul red carpet. Ieri è stato il turno di Elodie, accompagnata dal suo look sensuale e dal fidanzato Marracash. Oggi, invece, è arrivata Giulia De Lellis, che, come l’attrice spagnola, ha scelto anche lei il bianco. Il vestito dell’ex corteggiatrice, però, era corto e qualcuno (ovviamente) ha avuto da ridire.