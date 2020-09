Maria Monsé racconta della delusione di sua figlia Perla dopo aver incontrato Chiara Ferragni e Fedez: l’ex gieffina non può crederci.

Il noto personaggio televisivo Maria Monsé ha raccontato cosa è accaduto ieri in un locale nel centro di Roma. Sua figlia è rimasta delusa dai ‘comportamenti’ di Chiara Ferragni e Fedez che sarebbero entrati nello stesso locale in cui si trovava l’ex gieffina con sua figlia. La famosissima coppia si trova nella capitale per motivi lavorativi: Fedez sta registrando un nuovo show in compagnia di Mara Maionchi come abbiamo visto nelle sue Instagram story. Entrando in un locale di Roma, l’influencer ed il rapper non si sarebbero fermati a scattare una foto con una piccola fan: ecco il racconto di Maria Monsé.

“Ha visto Chiara Ferragni andar via”: la figlia dell’ex gieffina delusa, spunta il racconto

Come riporta Il Messaggero, Maria Monsé attraverso le sue Instagram story ha raccontato che sua figlia Perla è rimasta molto delusa dal comportamento di Chiara Ferragni e Fedez. L’ex gieffina si trovava all’Hotel de Russie insieme alla figlia quando è arrivata una macchina da cui è scesa la Ferragni in compagnia di suo marito Fedez. “Perla sbalordita ha approfittato subito per chiedere una foto, ma ha ricevuto come risposta da Fedez: “No”. In maniera molto fredda e senza mezzi termini” ha raccontato Maria Monsé sottolineando la triste delusione di sua figlia Perla. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha anche scattato una foto mentre i Ferragnez entravano nel locale: “Così ieri sera Perlina molto delusa ha visto Chiara Ferragni andar via” ha scritto nell’Instagram story.

Forse Fedez avrà risposto con un secco ‘no’ per via del distanziamento sociale imposto al fine di evitare ulteriori contagi? Non sarebbe certo da criticare tale scelta: il rapper racconta tutti i giorni di doversi sottoporre al tampone per il Covid-19 prima di entrare negli studi televisivi.