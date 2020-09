Giulia De Lellis incanta tutti a Venezia 77: in un mini dress total white, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa discutere però per un dettaglio.

“Cara Venezia, è bello tornare, e sarà un onore per me raccontare anche questa tua 77esima edizione del Festival Del Cinema”: scrive così in un lungo post dedicato all’occasione Giulia De Lellis che, dopo essere partita dalla scuderia di Maria De Filippi, è oggi una seguitissima influencer con quasi 5 milioni di follower. Reduce da un’altra separazione dallo storico fidanzato, Andrea Damante, la bellissima romana appare a Venezia con i capelli leggermente schiariti da qualche colpo di luce, occhiali e scarpe intonati perfettamente al vestito ricoperto da volant.

De Lellis stupenda a Venezia: ma un dettaglio fa esplodere la polemica

Forse ancora presa dagli strascichi della crisi vissuta clon Damante, la De Lellis però commette un’imprudenza nel mostrarsi in tutto il suo splendore all’evento mondano: non perché non sia stata all’altezza dell’occasione in quanto stile e glamour, ma perché di questi tempi c’è poco da stare rilassati, soprattutto se si parla di eventi pubblici sotto gli occhi di tutti. Nel video postato sul suo profilo Instagram, in cui si vede lei sfilare in uno scenario meraviglioso come lo è la città di Venezia, non si può fare a meno di notare (e rimproverare!) un comportamento preciso dell’influencer: parliamo della mascherina, che la ragazza si limita a tenere in mano senza indossare correttamente. Male, male. Anzi malissimo. Sono proprio questi eventi in mondovisione a rappresentare un’ottima occasione per dare il buon esempio. Soprattutto alla luce di ciò che sta accadendo tra i vip in questo periodo a causa del contagio da Coronavirus. In un momento così delicato, la mascherina non deve essere dimenticata, ma accompagnarci sempre, in ogni occasione.

Anche se dovesse trattarsi del Festival Venezia 77.

L.C.