Grande Fratello Vip, nel cast ci sono due ex fidanzati: cosa accadrà tra loro nella Casa? Ecco chi sono.

Manca davvero pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che sarà la quinta. La prima puntata andrà in onda lunedì 14 settembre e, anche per questa edizione, ci sarà il doppio appuntamento settimanale, lunedì e venerdì. Al timone dello show, per il secondo anno consecutivo, ci sarà Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia, new entry al posto di Wanda Nara. Tutto pronto, quindi, per il grande inizio e, a quanto pare, anche stavolta il cast sarà stellare! Da Elisabetta Gregoraci a Fausto Leali, da Patrizia De Blanck a Matilde Brandi: sono davvero tanti i super vip che hanno deciso di mettersi in gioco nella Casa più spiata della tv. Ma forse non tutti sanno che, tra i concorrenti, ci sono anche due ex fidanzati! Proprio così, due concorrenti che stanno per entrare nel reality sono stati insieme per un bel po’…Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, nel cast ci sono due ex fidanzati: si tratta di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, cosa succederà?

Il Grande Fratello Vip 5 non è ancora iniziato, ma promette già scintille! Soprattutto perché, nella Casa, entreranno due concorrenti che in passato sono stati legati sentimentalmente! Proprio così, due ex fidanzati, 24 ore su 24 insieme nella stessa casa. Di chi parliamo? Dei due attori Massimiliano Morra e Adua Del Vesco! I due sono stati insieme fino al 2015, quando la loro storia è terminata. La ex coppia, però, si è ‘riunita’ già sul set di varie fiction, come Furore e Non è stato mio figlio. Nessun rancore, quindi, tra i due ex, che sono rimasti in ottimi rapporti. Nella casa del GF, però, si creano dinamiche ‘particolari’: che possa riaccendersi la scintilla tra i due ex?

Molto difficile! Sia Adua che Massimiliano sono felicemente fidanzati: la prima con l’imprenditore Julian, e Morra con la ballerina Dalila Mucedero. Il ritorno di fiamma, insomma, è davvero lontano. Ma al Grande Fratello, si sa, può accadere di tutto! E voi, seguirete la nuova edizione del reality più spiato della tv? Manca davvero pochissimo alla prima puntata! Appuntamento a lunedì 14 settembre su Canale 5! Noi non vediamo l’ora!