Grande Fratello Vip, chi è Fulvio Abbate: età, curiosità e vita privata di uno dei prossimi concorrenti della quinta edizione del reality più seguito.

Grande Fratello Vip: la quinta edizione non si fa attendere! Le telecamere degli studios Mediaset sono pronte a riaccendersi 24 ore su 24 per spiare i 20 concorrenti che approderanno nella famosissima Casa. Alfonso Signorini freme dalla voglia di ritornare alla conduzione del reality più amato e seguito dagli Italiani; il giornalista si erge per la seconda volta al timone della conduzione del GF Vip, che dopo la 4 edizione andata in onda a Gennaio 2020, ritorna ed inaugura questo autunno con un cast di tutta regola pronto ad isolarsi dal mondo esterno per vivere a pieno questa nuova avventura! Tra i membri del cast del GF VIp 5 tanti sono i volti noti del mondo televisivo, attori,conduttori, modelli, giornalisti. E’ questo il caso del concorrente che vi faremo conoscere oggi, Fulvio Abbate.

Grande Fratello VIP, chi è Fulvio Abbate ed il suo grande sogno

Il settimanale Di Più rivela i volti dei concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip, tra questi anche Fulvio Abbate; conosciamolo!

Palermitano, nato il 20 Dicembre 1956. Nel 1981 all’età di 25 anni consegue la laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo. Come scrittore ottiene il primo successo nel 1990, quando viene pubblicato il suo primo romanzo Zero Maggio a Palermo, uno scritto in cui racconta dell’esperienza comunista vissuta nella giovinezza. Ma lo scrittore non si ferma qui, tanto da divenire autore successivamente di altri scritti spaziando tra saggi, narrative civile come Il racconto letterario della Città di Palermo e reportage come Sul Conformismo Sinistra che segna il distacco dalla sinistra ufficiale. E’ stato anche autore e conduttore di un talk-show tra il 1994 ed il 1998, Avanti Popolo. Nel 1998 ha ideato Teledurruti, “televisione monolocale” prima trasmessa dall’emittente romana TeleAmbiente, e poi nel 2007 è diventata un canale YouTube. All’esperienza di Teledurruti, attiva fino al marzo 2019, ne seguono altre che comprendono varie apparizioni televisive. Nel ruolo di opinionista ha scritto per La Stampa, Il Mattino, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano e numerose altre testate importanti ed inoltre collabora come editore con il Corriere dello sport-Stadio, con Il Riformista, Dagospia. Sul web si ritrovano informazioni sulla sua vita personale, sappiamo che è sposato con Fiorella Bonizzi. In un’intervista rilasciata per la testata web Mangialibri, lo scrittore si racconta, parla del suo primo romanzo, della sua infanzia e svela il suo sogno nel cassetto :” “Ricordo però lo sguardo che avevo sulle cose, il sogno di visitare e conoscere Parigi che è poi il dispositivo magico che muove tutto il libro”.

Spesso ospite a Forum il programma condotto da Barbara Palombelli, e in quest’ultimo periodo Fulvio ha preso parte al programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola a Ogni Mattina, per discutere di coronavirus. Ma lo scrittore fino ad ora non ha mai partecipato come concorrente all’interno di reality, come se la caverà nella Casa del Grande Fratello? Lo scopriremo a partire dal 14 settembre, con la prima puntata in onda a partire dalle ore 21:30.

Seguici anche sul nostro canale Instagram >> Clicca qui

RC