Grande Fratello Vip, chi è Massimiliano Morra? Conosciamo uno dei prossimi concorrenti della nuova edizione del reality: chi è, età, carriera e vita privata.

Grande Fratello Vip riaccende i riflettori! La stagione autunnale non poteva cominciare meglio di così. Tutti posizionati sui divani di casa per assistere alle vicende della casa più spiata d’Italia, i riflettori infatti sono pronti a riaccendersi. Promosso alla conduzione del reality per la seconda volta consecutiva nello stesso anno è Alfonso Signorini, che si dice ben felice di accettare nuovamente il ruolo da conduttore affiancato dai due opinionisti Pupo ed Antonella Elia; non siederà invece come opinionista sulla fatidica poltrona rossa in questa edizione Wanda Nara. Qualche giorno fa siamo venuti a conoscenza di alcuni dei volti noti che entreranno nella casa di Cinecittà, e fra questi oggi conosceremo meglio uno dei concorrenti maschili: Massimiliano Morra.

Grande Fratello Vip: Massimiliano Morra, l’erede di Gabriel Garko

Pare che tra i personaggi svelati dal settimanale Di Più, anche il bellissimo Massimiliano Morra rientra nella lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip, che andrà in onda a partire dal 14 Settembre alle ore 2130 su Canale 5. Di origini napoletane, Massimiliano Morra nasce infatti a Napoli il 30 Luglio 1986. Inizia da giovane la carriera da modello, lavorando e sfilando per importanti brand di abbigliamento come Calvin Klein Jeans, Carlo Pignatelli ed altri..Per bravura e per bellezza è accomunato a Gabriel Garko, tanto da essere considerato suo erede in fatto di bellezza. Per la sua bellezza ormai partecipa ad un concorso di bellezza nel 2010 e giunge alla vittoria diventando a soli 24 anni Il Più bello D’Italia. Non lascia il lavoro come modello ma nel 2013 approda nel mondo dello spettacolo ed inizia la sua carriera come attore nelle fiction in onda sui canali Mediaset, come Baciamo le Mani-Palermo New York 1958. Nel 2014 lo ritroviamo nella seconda stagione della fiction Il Peccato e la Vergogna. Continua la sua carriera come attore, recitando al fianco di Gabriel Garko, Stefania Sandrelli in Non è stato mio figlio e successivamente prenderà parte ad altre fiction. Ma non finisce qui, perché il suo successo nel mondo dello spettacolo continua, e nel 2018 lo ritroviamo sulla pista da ballo del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con Le Stelle. Nel frattempo non perde di vista uno degli obiettivi personali, e nel 2014 infatti si laurea in Medicina e Chirurgia, rivelando al magazine Top la sua grande passione per la medicina.Quanto alla sua vita sentimentale è stato legato sentimentalmente all’attrice Adua Del Vesco; la loro storia iniziata e resa pubblica nel 2014 ma è durata meno di un anno a causa della sua forte gelosia nei riguardi di lei, un gesto eclatante c’è stato quando lui ha creduto che lei lo avesse tradito, e preso da un attacco di gelosia ha tagliato con le forbici il suo intero guardaroba.

Sembra che Massimiliano abbia ritrovato l’amore e pare abbia imparato ad essere un po più riservato; infatti dopo la rottura con Adua, ha intrapreso nel 2018 una relazione con la modella napoletana Dalila Mucedero. Nel 2019, ospite al programma Vieni Da Me condotto in Rai da Caterina Balivo, dove il giovane svela di essere felice e di aver ritrovato l’amore. Questa volta però non “sponsorizza” così tanto la loro storia, infatti fa uso dei social solo per parlare di sé oppure per lavoro. Alcune informazioni le abbiamo dal profilo Instagram della modella napoletana, dove infatti li possiamo vedere insieme. Come abbiamo già detto, il settimanale Di Più ha svelato i nomi dei concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello VIP e fra questi, o meglio dire.. fra i personaggi donna, non possiamo fare a meno di notare che ci sarà anche Adua Del Vesco, sua ex. Insomma, ci sarà un riavvicinamento? Lo Scopriremo!

RC