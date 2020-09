Grande spavento per Ilary Blasi che si dà alla fuga: ecco cos’è successo

Un video divertente tra i tanti che ritraggono la famiglia Totti, è sicuramente quello che mostra il grande spavento di Ilary Blasi. La conduttrice fugge in modo esilarante: vediamo cos’è successo.

La bellissima Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, è spesso protagonista degli esilaranti video che ritraggono l’intera famiglia nel quotidiano e nella vita pubblica. I loro siparietti, seguitissimi sui social, sembrano vere e proprie commedie che mandano in visibilio i fan. Tra gli ultimi momenti che hanno fatto sorridere il pubblico, troviamo un divertente filmato pubblicato dalla stessa Ilary Blasi sul suo profilo Instagram, il quale mostra la showgirl vittima di un grande spavento a causa della sua gattina. Nel video in questione, Ilary Blasi si trova all’interno della sua abitazione e riprende Paola, la micetta, intenta a inseguire un topolino. Quando riesce a catturarlo, Paola decide di portare il nuovo amico in casa e ci riesce, nonostante i tentativi di impedirlo da parte della showgirl. Spaventata, Ilary Blasy si dà alla fuga, mentre in sottofondo spiccano una serie di divertenti parolacce.

Ilary Blasi si dà alla fuga: la sua gattina, Paola, porta un topolino in casa

Ilary Blasi ci tiene a rassicurare tutti i suoi fan che il topolino è sano e salvo, a quanto pare Paola voleva solo un amico con cui giocare. La showgirl posta poi la conversazione avuta con il marito, Francesco Totti, assente in quel momento al quale ha inviato il video. Il calciatore, divertito, appare anche un po’ preoccupato e chiede alla moglie di ordinare al gatto di trovare il topolino. Alla fine, possiamo immaginare che il nuovo amico di Paola sia stato sfrattato definitivamente da casa Totti, nonostante ci abbia regalato momenti esilaranti. Come sempre, Ilary Blasi ci regala pillole di vita piene di spontaneità e semplicità, cosa che la rendono apprezzata e amata da tutto il pubblico italiano.

Restiamo in trepidante attesa dei prossimi divertentissimi video di Ilary Blasi!