Mauro Icardi e Keylor Navas positivi al Coronavirus: arriva l’ufficialità

Mauro Icardi e Keylor Navas sarebbero risultati positivi al Coronavirus dopo i sospetti dei giorni precedenti.

Non si fermano i contagi tra i calciatori, dopo il caso di Marquinhos, ci sarebbero altri due contagiati del Paris Saint-Germain risultati positivi al tampone per il Coronavirus. L’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia e tutto il mondo ha ormai messo in ginocchio un sistema intero, costretto a fermarsi e a dichiarare il lockdown a marzo. Sembrava esserci una ripresa iniziale, con l’apertura delle attività e la ripresa di tutti o quasi gli sport, a cominciare dal mondo del calcio. Durante il periodo critico, sono stati numerosi gli atleti costretti a fermarsi, dopo aver contratto il Coronavirus. Un vero e proprio colpo, che ancora oggi, dopo diversi mesi, continua a recare danni. Con la ripresa delle attività sportive è seguita anche una maggiore cresciuta del numero dei contagiati tra i calciatori. E come appena rivelato dal quotidiano francese “L’Equipe“, ci sarebbero altri due casi nel mondo del calcio, e compaiono i nomi di Keylor Navas e Mauro Icardi.

Keylor Navas e Mauro Icardi positivi al Coronavirus

Mauro Icardi avrebbe contratto il coronavirus dopo le vacanza nelle Isole Baleari”. Questo è quanto riporta il quotidiano francese L’Equipè sull’ex attaccante dell‘Inter tornato dalla vacanze dopo la finale di Champions League.

Il club ha posto in isolamento i calciatori che stanno rientrando dalle Isole Baleari e tra questi c’è proprio Mauro Icardi che insieme a Keylor Navas ha trascorso le vacanze nei luoghi in cui il virus circola attivamente .Secondo quanto riportato, le condizioni dei due sportivi sarebbero rassicuranti, e subito sono stati applicati tutti i protocolli di sicurezza per evitare un ulteriore diffusione del virus. Questo è quanto pubblicato sull’account Twitter ufficiale del Paris Saint Germain, che denuncia due sospetti casi di positività da parte di altrettanti calciatori. Non resta che attendere per essere a conoscenza di maggiori dettagli.

