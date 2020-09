Mara Venier, l’annuncio arriva sui social: “Tutto è andato bene”, le parole della conduttrice di Domenica In.

Tra le conduttrici della nostra tv, lei è in assoluto una delle più amate dal pubblico. Parliamo di Mara Venier, la regina indiscussa della domenica Rai. E proprio tra qualche giorno, riprenderà la sua Domenica In: si ripartirà domenica 13 settembre, stesso posto, stessa ora, alle 14.00, e, con ogni probabilità, stesso format degli ultimi mesi. Il pubblico non vede l’ora di seguire le nuove ‘avventure’ della Zia Mara, ma, anche in vacanza, la conduttrice si è tenuta in contatto con i fan attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. È proprio lì che, qualche ora fa, la conduttrice ha condiviso un post che non è passato inosservato. Poche e semplici parole, ma che racchiudono un importante messaggio. Ecco le sue parole.

Mara Venier, l’annuncio arriva sui social: “Oggi sono felice, tutto è andato bene”

Settembre è ormai arrivato e, per gli appassionati della tv, significa solo una cosa: le vostre trasmissioni preferite stanno per tornare in onda! Tra queste, non può mancare Domenica In, che ripartirà domenica 13 settembre. I fan non vedono l’ora e, nel frattempo, seguono la conduttrice attraverso il suo profilo Instagram, dove Mara Venier ama condividere foto, video e pensieri delle sue giornate. E, proprio poche ore fa, Mara ha condiviso un post che non è passato inosservato. Uno splendido annuncio, attraverso cui la conduttrice esprime la sua felicità. Ecco il post:

Nella didascalia al post, la Venier non entra nei dettagli, ma una sua risposta nei commenti fa capire che la buona notizia riguarda la salute:

“Tutto è andato bene”, scrive Mara, e i followers non hanno perso tempo a commentare il post. Una valanga di cuoricini e messaggi di affetto ha invaso lo scatto della conduttrice, che si conferma tra le più amate di sempre. Non possiamo che unirci all’affetto dei fan e rinnovarvi l’appuntamento per il 13 settembre, su Rai Uno! Domenica In è pronto a tenervi compagnia anche per questa stagione!