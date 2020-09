Max Giusti era nel mezzo di un suo spettacolo quando una donna incinta di sette mesi, è entrata in travaglio rompendo le acque a causa delle risate. Diciotto anni dopo, una grande sorpresa è arrivata per il comico.

La donna protagonista dell’episodio era incinta al settimo mese di gravidanza e, quella sera, si era recata in teatro per assistere ad uno spettacolo del comico e conduttore Max Giusti. Si trovava seduta in prima fila per l’evento del 17 Agosto a San Nicola e si godeva la serata, scandita dalle risate per le battute dell’uomo. Improvvisamente la signora si è resa conto di aver rotto le acque ed essere entrata in travaglio, proprio nel mezzo dello spettacolo. Subito è stata trasportata in ospedale dove ha partorito una bambina in perfetta salute, nonostante la nascita prematura, a cui ha dato il nome di Martina. La notizia, che all’epoca fece scalpore e finì su molti giornali, sembra surreale, eppure è realmente accaduta. Ma non è tutto: a distanza di diciotto anni, una grande sorpresa era in agguato per il comico, ancora una volta durante un suo spettacolo.

Max Giusti: un’altra grande sorpresa durante un suo spettacolo

Max Giusti è un grande showman italiano: comico, intrattenitore e conduttore, ha tenuto incollati gli italiani ad Affari tuoi e ha partecipato a Tale e Quale Show per poi spostarsi a Canale 9 alla guida di Boom. Grazie alla sua simpatia lo abbiamo spesso visto ospite a Stasera tutto è possibile programma condotto da Stefano De Martino. Di recente è stato tra i concorrenti di Pechino Express. Max Giusti è anche uno sportivo, pratica il tennis e, nella sua carriera, ha prestato la voce a Gru, personaggio di Cattivissimo me. Il comico è sposato e ha due figli, Matteo e Caterina. Proprio perché anche lui è padre, Max Giusti non ha potuto che restare commosso di fronte alla grande sorpresa arrivata durante un suo spettacolo. Lui stesso, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto che lo ritrae con una giovane donna spiegando nella didascalia chi fosse. Si tratta niente meno che di Martina, la figlia della donna entrata in travaglio durante il suo spettacolo di diciotto anni prima. La giovane si è recata ad assistere ad una delle performance del comico e hanno immortalato l’emozionante momento.

Un incontro davvero emozionante!