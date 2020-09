E’ sempre mezzogiorno, il nuovo programma che andrà in onda lunedì 28 settembre, vedrà la conduzione di Antonella Clerici accompagnata da importanti personaggi: il cast al completo.

Antonella Clerici è ormai pronta a riprendere il suo posto in Rai, dopo aver abbandonato tempo fa La prova del cuoco, la storica trasmissione condotta da lei per anni. Sin da quando la notizia è diventata ufficiale è sorta una grande curiosità per vedere come sarà il suo ritorno sul piccolo schermo. Certamente un successo assicurato, dato l’immenso talento della donna, sempre pronta a dare il meglio, grazie alla sua spumeggiante personalità. Come già anticipato, il nuovo programma doveva aver inizio ai primi di settembre, ma per diversi motivi tecnici la data è stata spostata al 28 settembre e c’è già un grande fervore e tante aspettative. Oggi, grazie a Tv Blog è stato svelato il cast completo: scopriamo insieme chi sarà presente al fianco di Antonella Clerici.

E’ sempre mezzogiorno, svelato finalmente il cast completo

Il nuovo programma di Antonella Clerici vedrà la partecipazione di diversi personaggi importanti e ben noti: vediamo di chi si tratta. Partendo da chi non sarà presente, viene citato il nome di Anna Moroni, che non è prevista nel cast, anche se è possibile che la donna, grande amica della Clerici, possa presentarsi in trasmissione per un saluto.

Nel cast di E’ sempre mezzogiorno ci sarà il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ossia Lorenzo Biagiarelli. Direttamente da La prova del cuoco saranno presenti lo chef Daniele Persegani, la chef Francesca Marsetti e la nutrizionista Evelina Flachi. I cuochi Sergio Barzetti, Renatone e Mauro Improta. Il decanter sarà Andrea Amadei, mentre il panificatore Fulvio Marino. Ad occuparsi della preparazione dei dolci Luca Montersino, già conosciuto a La prova del cuoco, e direttamente dalla trattoria milanese Trippa Diego Rossi. Una volta a settimana arriverà come ospite Andrea Mainardi. Mentre tra gli chef stellati, dalla Puglia Antonella Ricci e da Londra Francesco Mazzei. Questo il cast completo appena svelato che vedremo a E’ sempre mezzogiorno lunedì 28 settembre, non resta che attendere con trepidazione la prima messa in onda della trasmissione.

